Lista de colaboradores de 'El tiempo justo', programa de Joaquín Prat en Telecinco

Telecinco refuerza su franja vespertina a partir del próximo lunes 8 de septiembre (15:45h) con el estreno de 'El tiempo justo'. Es un espacio conducido por Joaquín Prat que pretende unir información, análisis y entretenimiento bajo una misma fórmula. El nuevo programa nace con un claro objetivo: ofrecer al espectador un relato de la actualidad desde distintos ángulos, con la intención de "dar un giro 360º a la actualidad".

La primera sección de 'El tiempo justo' pondrá el foco en los hechos. Para ello, Joaquín Prat contará con la participación de María Ruiz, presentadora y abogada con experiencia en periodismo. Será pieza clave en la coordinación de tres mesas diferenciadas.

En la dedicada a la información contará con periodistas comoAlfonso Egea, Esteban Urreiztieta, Borja Méndez, Irene Tabera, Alejandro Entrambasaguas y Gema Peñalosa se encargarán de exponer la noticia con rigor. Además, un equipo de reporteros formado por Gemma Camacho, Cristina Rusiñol, Julio Uzal, Carlos Garayoa, Andrea Herrero, Pello Moriones y Gonzalo Ferreño. Ellos recorrerán el territorio nacional para aportar la última hora con conexiones en directo y testimonios exclusivos.

| Mediaset

El segundo bloque de 'El tiempo justo' dará paso a la interpretación de los datos. Entre los colaboradores fijos se encuentran la abogada Beatriz Uriarte, el economista Eduardo Bolinches y la psiquiatra María Velasco, encargados de aportar contexto y claves de lectura para entender el alcance de cada asunto.

Posteriormente, se abrirá el espacio para la opinión en 'El tiempo justo'. Rodolfo Irago, María Jamardo y Susana Burgos confrontarán puntos de vista en un formato ágil de cara a cara, con intervenciones cronometradas bajo el concepto de tener "El tiempo justo". La interacción con el público y con los espectadores desde casa añadirá pluralidad al debate.

La última parte del programa se centrará en el entretenimiento y el mundo del corazón. De la mano de Joaquín Prat y el periodista César Muñoz, un grupo de especialistas como Antonio Rossi, Leticia Requejo, Diego Reinares, Juan Luis Galiacho, Marina Bernal, María Eugenia Yaguë, Marta Bolonio y Susana Jurado repasará la actualidad social y las portadas de las principales revistas. Además, se contará con los directores de cabeceras como Lecturas (Luis Pliego), Semana (Jorge Borrajo) y Diez Minutos (Vicente Sánchez), que aportarán su análisis de las exclusivas de la semana.

El repaso se completará con el seguimiento a los realities de Mediaset España como 'Supervivientes', 'La isla de las tentaciones' y 'Gran Hermano', así como al talent 'Bailando con las estrellas'. Las valoraciones llegarán de la mano de Arantxa del Sol, Kike Quintana, Gloria Camila Ortega, Marta López, Alexia Rivas, Miguel Frigenti, Belén Ro y Alejandra Prat, entre otros.