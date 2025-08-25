Desvelan en 'Tardear' la verdad detrás de la relación entre Sofía Suescun y Juan Faro

'Tardear' arrancó la semana con una batería de revelaciones que pusieron patas arriba la historia sentimental de Sofía Suescun y Kiko Jiménez. Verónica Dulanto aseguró disponer de datos inéditos sobre la relación que la joven mantuvo con el influencer Juan Faro y cómo aquel romance acabó impactando en su pareja.

Según relató Verónica Dulanto en 'Tardear', el vínculo entre Sofía Suescun y Juan Faro comenzó en redes sociales y fue ella quien se dejó llevar por la ilusión. "Ellos se conocen por redes sociales, Sofía empieza a hablar con Juan Faro, ella se ilusiona hasta el punto de querer algo más con él. Juan no le promete nada y Sofía tiene pareja", explicaba la presentadora.

"No se cierra a conocerla, pero sería importante que Sofía cerrase esa relación para poder iniciar otra con él. Los dos están en momentos vitales diferentes, Juan no puede prometer una relación de larga duración con Sofía y ella no da ese paso", añadía.

| Europa Press

El propio Juan Faro sostuvo en su momento que la realidad era aún más clara: él había bloqueado a Sofía Suescun. Verónica Dulanto aportó más detalles sobre aquella decisión: "La relación continúa y hay dos momentos importantes que hacen que Juan Faro bloqueé a Sofía: una discusión por celos de Sofía hacia Juan y el otro motivo es porque empieza a sonar que esto va a saltar a los medios.Tienen una discusión gordísima entre los dos y Juan decide bloquear a Sofía".

Sin embargo, lo que realmente dejó sin palabras a la audiencia fue el desenlace: el propio Juan Faro habría sido quien se encargó de comunicarle a Kiko Jiménez la existencia de la relación paralela. "En ese momento, es Juan Faro el que le comunica a Kiko, a través de mensajes y de pruebas, qué es lo que está ocurriendo en esta relación entre ambos", revelaba.

"Kiko no da crédito, eso hace estallar la relación por los aires en ese momento.Hay unos días muy complicados entre Kiko y Sofía, incluso él abandona el hogar familiar y el resultado es el que tenemos a día de hoy", concluía la presentadora de 'Tardear'.