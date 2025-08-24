Jarro de agua fría para Marta Belmonte tras una marcha en 'Sueños de Libertad'

Marta, personaje de Marta Belmonte, está destrozada tras leer la carta que Fina le ha dejado al irse. Este lunes 25 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', María progresó en su movilidad, pero no se atrevió a contárselo a Andrés por miedo a que la dejara de lado. Joaquín quiso mantener en secreto los motivos del cierre de saponificación, pero Luz no estuvo de acuerdo. Gema compartió con María su felicidad por ejercer la maternidad con Teo.

Cristina le contó la verdad a Ana sobre José, y Tasio trató de esquivar los rumores que circulaban sobre enfermedad laboral. Cristina descubrió una prueba irrefutable que corroboraba la versión de la historia de Damián. Fina no fue capaz de contarle a Marta el chantaje de Pelayo y se marchó de la colonia.

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Sueños de Libertad'?

Gabriel quiere usar su influencia para que los operarios interpongan una demanda contra la empresa. La crisis económica que enfrenta la empresa puede tener consecuencias fatales.

Irene retoma su trabajo en la colonia, mientras Manuela lamenta haber perdido a Gaspar. Irene comparte con Cristina la razón por la que ha regresado. Pelayo se ofrece a contratar un detective para que investigue el paradero de Fina.

Irene retoma su trabajo en la colonia, mientras Manuela lamenta haber perdido a Gaspar. Irene comparte con Cristina la razón por la que ha regresado. Pelayo se ofrece a contratar un detective para que investigue el paradero de Fina.