La decisión de Bahar que marca un antes y un después para siempre en 'Renacer'

El último capítulo de 'Renacer' dejó a la audiencia con el corazón encogido. Antes de dar el paso de hablar con Uras, Bahar decidió pedir una cita con su psiquiatra, Tolga. Sentía la necesidad de liberar todo lo que llevaba cargando desde hacía años.

"Mi vida siempre ha sido un círculo vicioso, doctor. Mi padre me menospreciaba y me hacía sentir incompetente. Timur hizo lo mismo y yo no pude hacer nada contra ellos", confesó entre lágrimas Bahar en 'Renacer'

Tolga le recordó el contraste con la relación que había tenido con su hijo. "Lo ha criado con fuerza y compasión y siempre ha estado a su lado. Quizá el problema es que ahora ha vivido su primera crisis vital sin tenerla como apoyo, sino como rival", señaló el médico. El psiquiatra la animó a transformar ese sufrimiento en aprendizaje, pero Bahar reconoció que su conclusión había sido amarga: si mostraba fortaleza, no la querían. No obstante, Tolga le recordó que Uras sí la quiere, nunca ha intentado arrebatarle el poder, y que necesita reconocer confianza en sí misma.

| Atresmedia

Con esas palabras en mente, Bahar se armó de valor y encaró uno de los momentos más difíciles de su vida: hablar de frente con su hijo. Uras, devastado, le abrió su corazón en 'Renacer'. Admitió que jamás nada le había dolido tanto como lo ocurrido entre ellos y confesó sentirse vacío tras años cumpliendo con lo que los demás esperaban.

Bahar no pudo contener las lágrimas y recordó cómo había vivido siempre para otros: madre entregada, esposa ejemplar, nuera intachable. Reconoció que, en el fondo, solo podía salvarse a sí misma y convertirse en la heroína de su propia historia en 'Renacer'. Con firmeza, declaró que no había dudas sobre quién era: la doctora Bahar.

El clímax emocional llegó cuando Uras le pidió perdón en 'Renacer'. Ella lo abrazó, aunque sin ocultar la verdad: el perdón no bastaba, había que reconstruir el vínculo desde cero. Madre e hijo se reconocieron, por fin, en un momento que marcará un antes y un después: había llegado la hora de valorarse de verdad.