Lydia Lozano vuelve por sorpresa a Telecinco como colaboradora de 'De Viernes'

Lydia Lozano ya tiene nuevo proyecto para regresar a la cadena que fue su casa durante dos décadas. Tras dos años alejada del universo Mediaset, la colaboradora regresará a Telecinco por la puerta grande. Lo hace justo cuando se ha anunciado el regreso del resto de colaboradores a Ten con 'No somos nadie'.

Y es que Lydia Lozano, junto a Chelo García-Cortés, son las dos grandes ausencias de 'No somos nadie'. Desde que se supo su baja, han sido muchos los rumores que señalaban a un posible regreso de ambas a Telecinco. Unos rumores que ahora se confirman con la vuelta de Lydia Lozano como colaboradora estrella de 'De Viernes'.

Según ha publicado en exclusiva Informalia, Lydia Lozano se incorpora al elenco de colaboradores de la nueva temporada de 'De Viernes', que regresará el próximo 5 de septiembre. Además, la tertuliana también estaría negociando su participación en más programas de la cadena. En especial, en el nuevo programa de Joaquín Prat para las tardes, titulado 'El tiempo justo', cuyo estreno está previsto para las próximas semanas.

| RTVE

Por lo tanto, Lydia Lozano sigue los pasos de Terelu Campos, que volvió a Telecinco de la mano de 'De Viernes', justamente tras su paso por 'Mañaneros' y 'D Corazón' en La 1. La periodista se integrará al equipo de colaboradores de 'De Viernes' integrado por la propia Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Montero, Antonio Rossi y Patricia Pérez. Se desconoce si habrá alguna baja en el elenco, aunque en los últimos meses ya hubo varios movimientos de sillas entre Montero y Pérez.

De este modo, Lydia Lozano regresa a Telecinco dos años después del final de 'Sálvame' y tras ser vetada en Mediaset. Durante dos décadas había participado como colaboradora en 'A tu lado', 'Salsa rosa', 'TNT', 'Hormigas blancas' o 'La Noria'. Así como multitud de debates de realities como 'Gran Hermano', 'Supervivientes' o 'La isla de las Tentaciones'.

Tras su salida de Telecinco y su participación en 'Sálvese quien pueda' en Netflix, dio el salto a TVE. Aterrizó como colaboradora de 'Mañaneros' y también participó en 'Baila como puedas' como concursante. Además, también estuvo en 'Ni que fuéramos' desde sus inicios hasta el salto a la fallida 'La familia de la tele'.