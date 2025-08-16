La decisión de José Manuel Seda que cae como un jarro de agua fría en 'Valle Salvaje'

Los enfrentamientos entre la Casa Grande y la Casa Pequeña vuelven a encenderse en 'Valle Salvaje'. Tras la boda, la tregua se ha roto y las tensiones han regresado con más fuerza que nunca.

Lo primero en caer fue la reunión prevista entre José Luis y Bernardo, que quedó cancelada sin explicaciones. Posteriormente, el duque de 'Valle Salvaje' movió ficha y ordenó a Julio que los jornaleros destinados a Miramar se desplazaran a las tierras del sur. Y ahora, las restricciones en el mercado empiezan a asfixiar a los habitantes de la Casa Pequeña.

Mercedes no se deja engañar, ya que conoce a su cuñado y sabe que, después de obligarles a ser testigos en la boda, hará lo imposible por volver a hundirlos. Bernardo, en cambio, se aferra a la palabra de Gálvez de Aguirre, convencido de que aún puede mantener un mínimo de confianza. Esa diferencia de criterio ha provocado un duro choque entre el matrimonio en 'Valle Salvaje'.

Mercedes recrimina a su esposo que permanezca en casa en lugar de estar en el campo, pero él se defiende: los jornaleros no han acudido. Para Bernardo, es cuestión de esperar un par de días antes de actuar, pero para su mujer, es caer otra vez en la trampa. "¿De verdad te vas a creer todo eso? Te recuerdo que tenemos motivos suficientes como para desconfiar del duque. No deberías quedarte a verlas venir", insiste Mercedes en 'Valle Salvaje'.

Además, Mercedes comparte con Bernardo lo que le contó Pepa tras intentar comprar a los vendedores ambulantes: "Antes me he cruzado con Pepa. Venía de intentar comprar unas verduras a los comerciantes ambulantes. ¿Sabes lo que le han dicho? Que todo lo que llevaban en el carro ya había sido comprado por la Casa Grande. No le han dejado comprar ni una sola verdura. La tregua ya ha terminado, José Luis ha vuelto a la carga".

Mientras en la Casa Pequeña reina la preocupación, en la Casa Grande de 'Valle Salvaje' la situación es muy distinta. Eva asegura que su despensa está llena gracias a todo lo que sobró del banquete de la boda. Una señal inequívoca de que José Luis ha vuelto a mover los hilos para dejar sin recursos a los Miramar.