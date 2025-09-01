Seyran no aguanta más y marca un antes y un después en 'Una nueva vida'

En el último episodio de 'Una nueva vida', Seyran tomó una decisión que lo cambió todo. Tras el duro enfrentamiento con Ferit, la joven, dominada por la ira y el dolor acumulado, aceptó hablar ante las cámaras de televisión y destapó secretos que llevaba demasiado tiempo guardando.

Durante la entrevista, señaló directamente a su propio padre y a los Korhan en 'Una nueva vida'. Relató cómo fue obligada a casarse, cómo se sintió tratada como una mercancía y cómo aquella imposición marcó su existencia. Con frialdad, aseguró que su padre la "vendió" a cambio de propiedades y que nadie dentro de la influyente familia Korhan movió un dedo para impedirlo.

Las revelaciones fueron estremecedoras en 'Una nueva vida'. Seyran detalló lo ocurrido en la primera noche de bodas, la humillación de encontrarse con la amante de su esposo en la misma habitación y la obligación de guardar silencio. Mirando de frente a cámara de televisión, pronunció unas palabras que resonaron en todos los hogares: "Me cortaron las alas, me utilizaron para sus fines, me hicieron renunciar a mi vida".

| Atresmedia

Ferit apareció en el plató cuando la conversación ya llegaba a su fin, pero no pudo evitar que el país entero escuchara las acusaciones. La familia Korhan, los amigos y conocidos... todos habían presenciado la emisión en directo en 'Una nueva vida'.

Antes de despedirse, Seyran quiso enviar un mensaje a las mujeres que la veían. Dijo que no se dejen deslumbrar por falsas promesas, que no sacrifiquen su libertad en nombre del amor y que nunca callen ante el maltrato. "Si no paramos hoy la mano que levantan contra nosotras, mañana esa bofetada la recibirá una niña desprotegida", advirtió.

En audiencias, 'Una nueva vida' estuvo en el top de ficción de la pasada temporada. Fue la serie internacional más vista de la noche con una media de más de un millón de seguidores de media, junto a 2,6 millones de espectadores únicos y un 10,9% de cuota de pantalla.