Nadie esperaba las palabras de Belén Esteban por la vuelta de Lydia Lozano a Telecinco

El regreso de María Patiño y Belén Esteban este lunes 1 de septiembre vino acompañado de un debate inevitable, pero esperado: el regreso de Lydia Lozano a Mediaset. El nuevo programa de TEN y Canal Quickie, 'No somos nadie', recupera la esencia de 'Ni que fuéramos', pero lo hace sin una de las figuras más emblemáticas de 'La familia de la tele'.

La colaboradora ha optado por desvincularse de La Osa Producciones Audiovisuales y firmar como fichaje estrella de 'De Viernes'. El estreno del espacio no esquivó el tema, y fue la propia María Patiño la que lo subrayó con ironía: "Hay gente que se incorpora a este nuevo proyecto y otros como nuestra ex compañera querida Lydia Lozano que ha tomado una decisión, divorciarse de nosotros, parece que para siempre. Se vuelve a la cadena de enfrente y está desaparecida".

Belén Esteban se mostró especialmente comprensiva con la elección de su compañera: "Me alegro mucho por Lydia Lozano que la hayan llamado y que se vaya a Mediaset. Me parece muy bien lo que ha hecho. Una persona cuando le sale una oferta tiene que mirar por su casa, yo creo que ha hecho lo correcto".

"Yo me enteré de esto hace diez días, hace una semana la llamé y me dijo que no lo tenía todavía firmado. Y yo le dije si te vas, te deseo que vayas con ilusión y con ganas. Te vamos a echar de menos", añadía.

María Patiño también quiso remarcar que su amistad con Lydia Lozano sigue intacta: "La diferencia con Terelu. Cuando se fue a la cadena de enfrente, es que Terelu prácticamente nosotros desaparecimos a nivel personal para ella, y con Lydia de momento eso no ha pasado".

Cabe destacar que María Patiño fue situó el origen de esa decisión: "Lo de Lydia es de mucho antes del verano, es más mucho antes del proyecto de que acabara 'La familia de la tele'". "Ella tenía ilusión con acercar posturas con una persona que trabaja en Mediaset. Tenía la necesidad vital de reconciliarse y al final lo hizo", añadió, revelando que se trataba de Antonio Rossi, actual colaborador de 'De Viernes'-