Antena 3 presenta 'La Voz', con novedades: 'Es calidad y televisión en mayúsculas'

'La Voz' vuelve a ser una de las grandes apuestas de Antena 3 para el prime time de otoño. La cadena estrenará muy pronto la nueva edición del talent show, cuya presentación se ha realizado en el marco del FesTVal de Vitoria. Eva González se vuelve a poner al frente de 'La Voz' en una temporada que contará con Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika como coaches.

"Es el ferrari de la televisión, es un killer format. Nos sentimos muy orgullosos de que'La Voz' esté en el catálogo de entretenimiento de Atresmedia, es calidad y televisión en mayúsculas", ha explicado Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia.

Por su parte, Nathalia García se estrena como productora en solitario de 'La Voz' de la mano de ITV Studios: "Como productora es un sueño producir un programa como este. Cuando una lleva años, producir un formato que te hace saltar las lágrimas, te pone los pelos de punta... es un absoluto privilegio. Eso es gracias a que hay una cadena que apuesta por 'La Voz', produciendo con el máximo nivel de calidad y por eso puedes convencer a los coaches, que son grandísimos profesionales".

"Los que hacemos 'La Voz' no hemos notado el cambio de productora y eso es positivo, porque estábamos bien y las cosas se han mantenido", destacaba Eva González.

| Atresmedia

Entre las novedades de la edición destaca el mega bloqueo, en el que, cuando los cuatro coaches se han girado, si uno de ellos pulsan, los otros tres se dan la vuelta. También habrá el arrepentimiento, con el que los coaches se podrán girar una vez ya ha acabado la actuación si no lo han hecho. Así como el llego y canto, tres talentos que llegarán al plató de 'La Voz' completamente a ciegas y tendrán que cantar, si quieren, la última canción que interpretaron en el casting.

Por lo que respecta a los asesores, Joaquina acompañará a Malú, Pablo López contará con la ayuda de Chiara Oliver, Carla Morrison asesorará a Mika, mientras que Sebastian Yatra ayudará a Maria Becerra.

'La Voz' regresa a Antena 3 un año más y lo hace plenamente consolidado como uno de los mayores espectáculos de la televisión. En su última edición, el programa que presenta Eva González fue líder absoluto de la noche de los viernes con un 13,5% de cuota de pantalla y una media de más de 1,1 millones de espectadores. El talent show consiguió congregar cada semana a más de 3,7 millones de espectadores únicos.