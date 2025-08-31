La gran decepción de Evren tras la última decisión de Bahar en 'Renacer'

Antena 3 emite este lunes 1 de septiembre, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de las reposiciones de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, la doctora Jennifer presentó el caso de un nuevo paciente a Timur y Evren para que lo estudiaran juntos. Debían decidir qué hacer durante la operación, pero ambos tuvieron opiniones totalmente opuestas. Además, Seren estuvo agotada por todo el trabajo que le daban los dos bebés, así que Bahar decidió llevarla a una obra donde actuaba Cem para que se despejara.

Por su parte, Timur estuvo muy irascible porque Bahar iba a casarse con Evren y ella comenzó a tener dudas. Estuvo muy agobiada y necesitó desahogarse con su amiga Çagla. Evren se enteró de que a Bahar no le hacía feliz casarse con él.

| Atresmedia

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Evren está decepcionado con Bahar tras haberse enterado de que no sabe si casarse con él. Cem está muy ilusionado con su obra y Evren le apoya en todo momento, pero la policía llega al teatro para detenerle por un robo justo antes de la actuación.

Timur reprocha a Bahar que se vaya a casar con Evren y ambos acaban discutiendo otra vez. Gülçiçek cuida de sus nietos junto al doctor Reja, pero los dos son sorprendidos por Bahar y el resto de la familia. Y es que no esperaban verles juntos.