Telecinco relega 'Desaparecidos' a la madrugada tras sus malas audiencias los lunes

La paciencia de Telecinco con 'Desaparecidos' se ha agotado. Tras varios intentos por mantener a flote la tercera temporada de la serie, la cadena ha decidido sacarla del escaparate que ofrece el prime time. La cadena ha programado su séptimo episodio a la 01:45h de la madrugada, una franja que evidencia la falta de confianza en su rendimiento.

'Desaparecidos', la serie protagonizada por Michelle Calvó y Juan Echanove, venía arrastrando unos datos preocupantes desde su regreso a la televisión en abierto. Los seis primeros capítulos reunieron una media de 407.000 espectadores y un 6,1% de share. Sin embargo, la situación empeoró en la última entrega emitida, que apenas alcanzó un 5,5%. Ese dato queda muy por debajo del promedio mensual de Telecinco, fijado en el 8,1%.

De este modo, para el lunes 25 de agosto, la cadena ha reorganizado por completo su noche. El prime time estará ocupado por 'First Dates' a las 22:00h,seguido de la película estadounidense "Bad boys" for life a las 23:15h. El hueco de 'Desaparecidos' pasa así a la madrugada, acompañado posteriormente por 'Gran Madrid Show'.

Así queda el prime time de Telecinco este lunes:

22:00h - 'First Dates'

23:15h - 'Cine 5 estrellas: Bad boys for life'

01:45h - 'Desaparecidos'

03:10h - 'Gran Madrid Show'

A la ficción solo le restan dos episodios por emitir, el séptimo y el octavo. Estos servirán de cierre definitivo para una tercera temporada que ya había llegado a Prime Video hace tres años.

Así es la película "Bad boys for life"

Han pasado los años para los policías rebeldes Marcus Burnett y Mike Lowrey, así que han cambiado bastante. Marcus intenta pasar más tiempo con su familia y piensa que llega el momento de retirarse. Mike, mientras tanto, ha bajado un poco el ritmo, pero no quiere aceptarlo.

Sin embargo, una amenaza pone en peligro la vida de Mike y acaba involucrando a Marcus, otra vez. Después de todo, Mike también es familia y no va a dejarle solo en la misión.