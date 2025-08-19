RTVE ya tiene marca para su nuevo canal en catalán y mantiene su apuesta por 2Cat
RTVE ya tiene logo oficial para su nuevo canal en catalán tras las guerras con la CCMA.
RTVE sigue definiendo su nuevo canal en catalán, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 11 de septiembre, coincidiendo con la Diada de Catalunya. El ente público está trabajando en una nueva programación para que la cadena cuente con una parrilla en la lengua oficial entre las 8h y las 19h. No obstante, RTVE ha definido ya el nuevo nombre para el canal, que también tiene logo.
De este modo, RTVE no renunciará a la marca 2Cat, ya que recientemente ha registrado en la oficina de patentes y marcas el logo oficial con este título. Un logo que mantendrá en color naranja habitual de RTVE. Cabe destacar que el ente público tiene varias marcas registradas, como La2Cat, que previsiblemente será el nombre que se utilizará, pero también ha oficializado recientemente 2Cat TVE y TVE 2Cat.
Recordamos que la marca para este nuevo canal ha sido uno de las primeras polémicas de RTVE tras su confirmación. Después de que se anunciase el nombre de 2Cat, la CMMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), decidió registrarlo en la oficina de patentes y marcas. Tras estos movimientos, José Pablo López, Presidente de RTVE, en la presentación del canal en abril, dejó claro que no entrarían en confrontaciones: "La marca nunca supondrá un motivo de enfrentamiento con otra corporación pública". Finalmente, RTVE no renunciará a utilizar este nombre para la nueva cadena en catalán.
Por lo que respecta a la programación, pese a no haber nada oficializado por RTVE, poco a poco se han sabido algunos detalles. El día se abrirá a las 8h con 'Café d'idees' de Gemma Nierga, que se alargará previsiblemente hasta las 11h para dar paso a 'El segon cafè', presentado por Cristina Villanueva. También habrá un nuevo concurso diario, presentado por Peter Vives y producido por La Manchester, factoría de Ricard Ustrell. Además, se dará peso a los deportes con una tertulia diaria que acompañará a l'informatiu.
En la tarde se mantendrá 'L'altaveu' de Danae Boronat junto a un documental, también en catalán. Asimismo, 2Cat también apostará por la cocina con 'Cuina Brutal', un nuevo formato presentado por el Chef Bosquet, según hemos conocido en exclusiva en TVeo.
Para el prime time también habrá un programa de entrevistas con Jordi Basté y un espacio propio para las 'Mamarazzis', Laura Fa y Lorena Castell. 2Cat también contará con un programa de entrevistas por mercados protagonizado por actores o un programa en el que los protagonistas serán abuelos y nietos.
