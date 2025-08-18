Audiencias: Telecinco se hunde el domingo ante la caída de 'Fiesta' y '¡Allá Tú!'

'¡Allá Tú!' cae a mínimo en audiencias en Telecinco con un pobre 6,4% y 541.000 espectadores: sube al 8,6% de cuota de pantalla entre el público de 25 a 44 años. El liderazgo de la noche es para 'La película de la semana: Wonder Woman' con un 11,7% y 991.000 seguidores en La 1. Por su parte, la serie turca 'Una nueva vida' es tercera con un buen 10,7% y 834.000 seguidores en Antena 3.

'Fiesta' baja en audiencias, siendo tercera opción en su franja con un pobre 7,5% y 607.000 seguidores en Telecinco: sube a un 10,1% de cuota de pantalla entre el público femenino. No puede con 'Aquí la Tierra', que se mantiene en un 9,7% y 766.000 espectadores en la última hora de la tarde de La 1.

En la mañana, Cuatro es segunda opción gracias a 'Volando Voy' (8,2% y 11%) y 'Viajeros Cuatro', que promedia un 9,1%. En cambio, en Telecinco, 'Got Talent' cae a un pobre 5,2%, llevando a mínimo a Informativos Telecinco con un 5,4% de cuota. Por su parte, 'D Corazón' sube a un buen 9,5% y 586.000 fieles en La 1, incluyendo la comparecencia de Pedro Sánchez, después del liderazgo de 'Viaje al centro de la tele' (11,2%).

| RTVE

'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 18,1% y 1.256.000 desde Antena 3. El concurso, que supera los 2,3M de contactos, aventaja a sus rivales en 14,8 y 8,5 puntos. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.755.000 seguidores junto a un 21,5% de share.

La 1 lidera el domingo en audiencias

La 1 consigue el liderazgo en audiencias del domingo 17 de agosto con un 10,4% de share. Antena 3 es segunda con un 10%, mientras Telecinco se conforma con la tercera posición con un pobre 6,7%. Por su parte, Cuatro con un 6% supera por la mínima a laSexta, que cierra la lista con un 5,9%.

Este domingo, el 48% de la población conectó en algún momento con alguna cadena, lo que supone 22,8M de españoles. La media de consumo por espectador es de 2,3 horas.