El golpe sobre la mesa de Rocío Suárez de Puga que da un giro a 'Valle Salvaje'

Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga, está dispuesta a defenderse con todo ante el duque. Este lunes 18 de agosto, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', José Luis amenazó a Rafael, advirtiéndole de que se atuviera a las consecuencias por lo que había hecho a su familia. Lo descubierto marcó un punto de inflexión en todo lo conocido. La tensión entre ambos alcanzó niveles insoportables, y el enfrentamiento pareció estar a un paso de estallar en algo más grave.

Por otro lado, Atanasio se lo jugó todo buscando las pruebas sobre quién era el legítimo dueño de 'Valle Salvaje'. Pero no todo fueron dramas y Alejo tuvo una sorpresa inesperada para Luisa.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', Adriana, personaje de Rocío Suárez de Puga, comparte con Rafael sus sospechas sobre la muerte de su padre. No obstante, Luisa le recuerda que tiene al duque en sus manos y no dudará en demostrarlo cuando José Luis reúna a todos para exigir que acaben con esa relación prohibida. De este modo, Adriana está dispuesta a defenderse con todo, y queda claro cuando el duque y Victoria intentan imponer su voluntad sobre ellos.

Úrsula, acorralada, se entera por Victoria de que el duque planea expulsar a Rafael, lo que dejaría su estancia en 'Valle Salvaje' sin sentido. Su nuevo plan: convencer a Julio para lanzar un ataque definitivo contra Adriana y Rafael, incluso si eso implica matarla. Además, Leonardo le revela a Irene que por fin se ha sincerado con Bárbara.