Giro de 180º para Marta Costa tras una sorpresiva llegada a 'La Promesa'

Ángela, personaje de Marta Costa, comparte con Curro su felicidad por el futuro. Este lunes 25 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Leocadia y Cristóbal compartieron un momento íntimo en la que había sido la habitación de la marquesa. Manuel dio un paso definitivo y se disculpó con Alonso tras su discusión y también decidió reafirmar con Toño su amistad. Por su parte, Catalina pidió perdón a Martina mientras Ángela y Curro soñaron con un futuro juntos en Zúrich.

Por otro lado, Cristóbal descubrió la relación entre Pía y Ricardo y, tras reprocharle al servicio que se lo hubieran ocultado y le hubieran mentido, amenazó a Ricardo. Enora descubrió que Simona era la madre de Toño y le exigió explicaciones. Por su parte, Leocadia cambió las reglas en la negociación con Manuel haciéndole una propuesta que dejó completamente descolocado al joven heredero.

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Enora pide explicaciones a Toño sobre la relación con su madre, pero el joven se niega a dárselas. Catalina y Martina anuncian a sus parejas y al marqués su reconciliación, pero ahora tienen que pensar en la estrategia de negociación para acercarse de nuevo al barón de Valladares. La visita de la duquesa de Carril no ha conseguido animar a Vera, sino todo lo contrario, al constatar la doncella que el reencuentro con su hermano es más difícil de lo que ella pensaba.

Ángela, personaje de Marta Costa, comparte con Curro su felicidad por el futuro que les espera sin sospechar que la aparición sorpresa de alguien dará al traste con su alegría. Pía y Ricardo están preocupados por las consecuencias que tendrá la relación que mantienen de cara a los señores. La relación que hay entre Leocadia y Cristóbal es más larga de lo que pensamos, ya que el mayordomo confiesa que le hubiera gustado llegar cuando Cruz estaba todavía en palacio.