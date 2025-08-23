Primeras palabras de Marta Flich tras el fichaje de Gonzalo Miró para su programa

Marta Flich reacciona al fichaje de Gonzalo Miró por 'Directo al grano'. El pasado jueves 21 de agosto, TVE hizo público que el comunicador será el copresentador de su nuevo programa de actualidad. Minutos después, Marta Flich reaccionaba de forma breve en sus redes sociales.

"Vamos 'directo al grano': ¡Por fin podemos hacer oficial lo nuestro! GANAS", ha escrito Marta Flich en sus redes sociales. Unas palabras con las que se intuye que está contenta con el fichaje de Gonzalo Miró como su copresentador en esta nueva etapa en TVE.

Analista político y comunicador, Gonzalo Miró tiene amplia experiencia en tertulias y programas de actualidad como 'La noche en 24 horas', 'Espejo Público', 'Liarla Pardo' o 'La Roca'. Licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, aportará una visión informada, el debate constructivo y el análisis reposado.

| Mediaset

"Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano", afirma Gonzalo Miró. "Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", añade.

Recordamos que 'Directo al grano' desplegará una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, también contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.

De este modo, la periodista y economista Marta Flich liderará el programa. Reconocida por su estilo directo, su ironía y su capacidad para explicar lo complejo con cercanía, ha desarrollado una sólida trayectoria en televisión y en redes sociales, donde sus editoriales virales han conectado con una audiencia transversal. En los últimos años ha estado ligada a Mediaset, principalmente como copresentadora de 'Todo es Mentira', aunque también estuvo al frente de 'Gran Hermano' e incluso de las Campanadas en 2024.

Por lo que respecta a su franja de emisión, será la tarde, aunque aún es una incógnita la cadena y el horario exacto. Todo apunta a que será La 1, aunque la idea inicial era ser relevo de 'Malas Lenguas' en sobremesa, que actualmente está marcando buenas audiencias.