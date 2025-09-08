La contundente decisión de Xavi Lock que marca un punto de inflexión en 'La Promesa'

Curro, personaje de Xavi Lock, está dispuesto a denunciar a Lorenzo ante el sargento Burdina. Este martes 9 de septiembre a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Manuel sorprendió a Leocadia con su decisión: renunció a su cargo para fundar su propia empresa. Curro prosiguió la frustrante búsqueda de Ángela sin éxito, mientras su desconfianza hacia el capitán creció. Vera y Lope se reconciliaron, aunque sus ilusiones familiares los dividieron y preocuparon a Lope y a sus compañeros. Pía y Ricardo aceptaron resignadamente la terrible decisión de Cristóbal respecto a su futuro en palacio y Santos hizo sangre de ello.

Candela reveló a Toño secretos del pasado que podrían sanar su relación con Simona. Catalina, respaldada por sus trabajadores, humilló al barón de Valladares de una forma que el noble jamás olvidó. Leocadia totalmente desesperada, aceptó el chantaje de Lorenzo y recordó todo lo ocurrido la noche en la que Jana murió.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del martes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Adriano teme las posibles represalias que el barón de Valladares pueda tomar después de que Catalina le haya confesado su imprudencia llevando estiércol a su palacio. Leocadia, inquieta por la falta de noticias de Ángela, presiona al capitán para que cumpla su palabra. Curro, personaje de Xavi Lock, está dispuesto a denunciarlo ante el sargento Burdina para que inicie una investigación en torno a Lorenzo.

Tras escuchar el relato de lo que ocurrió en el pasado con su padre y el marido de Candela, Toño se reconcilia definitivamente con Simona. Santos aprovecha la mínima ocasión para humillar a Ricardo con el visto bueno de Cristóbal. María Fernández, con resaca, apenas recuerda nada de su noche de juerga, pero Teresa y Samuel le explican en qué vergonzosas condiciones llegó. Además, Petra sufre un percance en los jardines de palacio que recrudece su relación con Cristóbal.