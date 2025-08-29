Las últimas palabras de Nacho Olaizola tras su doloroso final de 'Valle Salvaje'

Nacho Olaizola cerró una etapa en 'Valle Salvaje' con un final que pocos espectadores olvidarán. El actor conquistó a la audiencia con su interpretación de Julio, el hijo mayor de los Gálvez de Aguirre. Un personaje lleno de matices, contenido pero sensible, calculador y, al mismo tiempo, con una nobleza de fondo que despertaba dudas constantes entre los seguidores.

"Pongo a Julio en una escala de grises más cerca del blanco que del negro", comenta Nacho Olaizola en su última entrevista para RTVE como parte del reparto. "En momentos en los que se ha acercado un poco más al negro, al lado oscuro, siempre lo he justificado desde la desesperación del personaje por las circunstancias que lo rodean", añade el actor de 'Valle Salvaje'.

El adiós fue especialmente emotivo para Nacho Olaizola: "Mi último día ha sido increíble. Me he sentido muy querido, muy apreciado por todo el equipo. Y es verdad que, en cuanto acabó la secuencia y escuché los aplausos, me invadió una emoción que no era ni nostalgia, ni tristeza... una mezcla. Es una sensación muy fuerte, muy rara, dejar de vernos de repente después de haber estado juntos todos los días".

| RTVE

"Me acuerdo perfectamente de cuando me ofrecieron el papel de Julio. Tiempo atrás había hecho un proceso de casting que me ilusionaba mucho. No me llevé el papel y todos los días pasaba por delante de una marquesina del producto que me recordaba a diario que no me llevé el papel. Mi representante me llamó justo cuando estaba pasando por delante para decirme: 'Estás confirmado en 'Valle Salvaje' en el personaje de Julio'", ha revelado.

Durante la serie, Nacho Olaizola buscó la parte más vulnerable del personaje de 'Valle Salvaje': "He intentado buscarle el lado más humano y más sensible. Intenta ponerse una coraza para protegerse del mundo, de su padre, de sus hermanos. Todo lo que le pasaba tenía que ser muy por dentro para que los más catárticos se diferenciasen".

La despedida de Julio en pantalla fue tan impactante para los espectadores de 'Valle Salvaje' como lo fue para él en el set. "Para Julio la muerte es un momento de paz y de alivio", explica.

| RTVE

"Yo lo trabajé al principio desde la confusión, el 'shock', como si fuese un edificio del que se van apagando las plantas: la visión, el oído, la respiración, la cadera y finalmente las rodillas para caerme al suelo", detalla. El instante más conmovedor llegó antes de que el personaje exhalara su último aliento: la mirada de calma y de descanso que dejó en la memoria de todos.

"Aunque me esté muriendo, lo he dejado todo encaminado para que las personas que más quiero en este mundo sean libres para vivir su amor. Y he dejado de sufrir, porque Julio ha sufrido desde el minuto uno", confiesa el actor de 'Valle Salvaje'. "Hay algo de resignación, aceptar lo que hay y decir: me voy en paz", concluye.