Audiencias: 'Madres Paralelas' lidera ante 'El rival más débil' y 'La Encrucijada'

La película de La 1, "Madres Paralelas", lidera en audiencias con un buen 11,1% y 745.000 espectadores. La serie 'La Encrucijada' baja en la noche del jueves a un 8,8% y 600.000 junto a un 11,4% y 474.000 en sus dos capítulos en Antena 3. Por su parte, 'El rival más débil' se despide subiendo unas décimas hasta un pobre 7,4% y 477.000 fieles en Telecinco: sube a un 10,4% en target comercial.

'Mis Raíces' sube a su segunda mejor cuota de la temporada con un 5,2% y 358.000 en Cuatro: se eleva a un 6,7% en el público de 25 a 44 años. En laSexta, la película "El fuego de la venganza" funciona con un 6,2% y 348.000 fieles.

'El Hormiguero' se mantiene con sus reposiciones en un 9,8% y 893.000 desde Antena 3. 'Viaje al centro de la tele' sube en La 1 un 9,5% y un 11,7% junto a 1.078.000 en su segunda entrega. 'First Dates' roza el liderazgo en audiencias en Telecinco con un justo 9,8% y 884.000, mientras 'Viajeros Cuatro' consigue un 6,6% y 603.000.

La Vuelta destaca en la sobremesa de La 1 con un 11,8% y 946.000 fieles. Además, 'Malas Lenguas' se mantiene en el segundo tramo con un 6,4% y 419.000 y en La 2 firma un 3,6% y 234.000. 'Y ahora Sonsoles' marca un buen 11% y 754.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' no destaca con Cristina Lasvignes con un 8,7% y 575.000 seguidores, mientras 'Tardear' sigue con un 9,4% y 719.000 espectadores.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 14% y 1.165.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 12,7% y 840.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene con un 10,2% y 723.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' sigue sin destacar en audiencias con un 8,1% y 589.000 espectadores en Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiencias con un gran 21,4% junto a 1.529.000 seguidores en Antena 3. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se conforma con un 8,2% y 598.000. La competición de EuroBasket entre Georgia y España registra un 6,1% de share y 500.000 espectadores en La 2.

'La Hora de La 1' lidera con un estupendo 16,9% y 268.000, seguida de 'Mañaneros 360' con un estupendo 14% y 430.000. 'Aruser@s' sigue al alza y lidera su franja con un estupendo 16% y 315.000. 'La Mirada Crítica' (9,8% y 187.000) y 'Vamos a ver' (11,4% y 317.000) se mantienen en audiencias en Telecinco. En cuanto a 'Espejo Público', se queda en un 12% y 294.000, mientras que 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21,8% y 1.589.000 en Antena 3.

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del jueves 28 de agosto con un 13,4% de share. La 1 con un 11,1% es segunda por encima de Telecinco, que marca un 8,6%. laSexta con un 5,9% supera a Cuatro, que cierra una vez más la lista en un 4,7%.

Este jueves, más de 23 millones de espectadores únicos vieron la televisión, lo que supone más del 49% del total de la población en España. La media de consumo fue de 2,2 horas por espectador.