Audiencias: 'Madres Paralelas' lidera ante 'El rival más débil' y 'La Encrucijada'

'First Dates' se queda cerca del liderazgo en audiencias ante 'Viaje al centro de la tele'.

Xavi Oller

La película de La 1, "Madres Paralelas", lidera en audiencias con un buen 11,1% y 745.000 espectadores. La serie 'La Encrucijada' baja en la noche del jueves a un 8,8% y 600.000 junto a un 11,4% y 474.000 en sus dos capítulos en Antena 3. Por su parte, 'El rival más débil' se despide subiendo unas décimas hasta un pobre 7,4% y 477.000 fieles en Telecinco: sube a un 10,4% en target comercial.

'Mis Raíces' sube a su segunda mejor cuota de la temporada con un 5,2%  y 358.000 en Cuatro: se eleva a un 6,7% en el público de 25 a 44 años. En laSexta, la película "El fuego de la venganza" funciona con un 6,2% y 348.000 fieles.

'El Hormiguero' se mantiene con sus reposiciones en un 9,8% y 893.000 desde Antena 3. 'Viaje al centro de la tele' sube en La 1 un 9,5% y un 11,7% junto a 1.078.000 en su segunda entrega. 'First Dates' roza el liderazgo en audiencias en Telecinco con un justo 9,8% y 884.000, mientras 'Viajeros Cuatro' consigue un 6,6% y 603.000.

'Mañaneros 360' lidera desde La 1

Javier Ruiz con barba y cabello corto, vestido con traje oscuro y camisa blanca, está hablando frente a un fondo azul y amarillo en Mañaneros 360.
'Mañaneros' lidera desde La 1 | RTVE

La Vuelta destaca en la sobremesa de La 1 con un 11,8% y 946.000 fieles. Además, 'Malas Lenguas' se mantiene en el segundo tramo con un 6,4% y 419.000 y en La 2 firma un 3,6% y 234.000. 'Y ahora Sonsoles' marca un buen 11% y 754.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' no destaca con Cristina Lasvignes con un 8,7% y 575.000 seguidores, mientras 'Tardear' sigue con un 9,4% y 719.000 espectadores.

En la sobremesa,  'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 14% y 1.165.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte,  'La Promesa' lidera con un fantástico 12,7%  y 840.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene con un 10,2% y 723.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' sigue sin destacar en audiencias con un 8,1% y 589.000 espectadores en Telecinco. 'Pasapalabra' lidera en audiencias con un gran 21,4% junto a 1.529.000 seguidores en Antena 3. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se conforma con un 8,2% y 598.000. La competición de EuroBasket entre Georgia y España registra un 6,1% de share y 500.000 espectadores en La 2.

Roberto Leal con barba y cabello canoso está hablando frente a una pantalla azul con letras blancas.
'Pasapalabra' arrasa desde Antena 3 | Antena 3

'La Hora de La 1' lidera con un estupendo 16,9% y 268.000, seguida de 'Mañaneros 360' con un estupendo 14% y 430.000. 'Aruser@s' sigue al alza y lidera su franja con un estupendo 16% y 315.000. 'La Mirada Crítica' (9,8% y 187.000) y 'Vamos a ver' (11,4% y 317.000) se mantienen en audiencias en Telecinco. En cuanto a 'Espejo Público', se queda en un 12% y 294.000, mientras que  'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21,8%  y 1.589.000 en Antena 3.

Antena 3 consigue el liderazgo del jueves en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del jueves 28 de agosto con un 13,4%  de share. La 1 con un 11,1% es segunda por encima de Telecinco, que marca un 8,6%. laSexta con un 5,9% supera a Cuatro, que cierra una vez más la lista en un 4,7%.

Este jueves, más de 23 millones de espectadores únicos vieron la televisión,  lo que supone más del 49% del total de la población en España. La media de consumo fue de 2,2 horas por espectador.

