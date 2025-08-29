Primeras imágenes de Marta Flich y Gonzalo Miró en el plató de 'Directo al grano'

Marta Flich y Gonzalo Miró ya se preparan en el plató el lanzamiento de 'Directo al grano', el nuevo magacín de RTVE. Aún se desconocen todos los detalles de este formato, pero el ente público ha lanzado las primeras imágenes de los presentadores en el plató. Marta Flich y Gonzalo Miró presentarán a diario 'Directo al grano' con un elenco de colaboradores aún desconocidos.

Recordamos que 'Directo al grano' desplegará una estructura flexible. Además de la mesa de análisis, en la que participarán cada día varios analistas, también contará con reportajes y con un equipo de reporteros especializados.

Marta Flich llega al ante público tras su etapa en Mediaset de la mano de 'Todo es Mentira'. "Trabajaré con libertad, transparencia y rigor, tal y como acostumbra y demuestra a diario la actual RTVE", ha asegurado recientemente en una entrevista. "Estoy encantada de desarrollar mi trabajo en una televisión que ha demostrado que se puede hacer servicio público y ser competitiva. Trataré de estar a la altura de sus grandes profesionales y de sus tantísimos espectadores", subrayó, en alusión al impulso que RTVE ha mostrado durante la última temporada.

| RTVE

"Afronto con mucha ilusión este proyecto junto a una gran profesional que admiro por su estilo desenfadado y cercano", dijo Gonzalo Miró tras confirmarse su fichaje por RTVE. "Buscaremos analizar la actualidad y acercarla a los espectadores de una manera clara, directa y entretenida, sin manipulaciones ni rodeos", añade.

| RTVE

Por lo que respecta a su franja de emisión, será la tarde, aunque aún es una incógnita la cadena. Todo apunta a que será La 1, aunque la idea inicial era ser relevo de 'Malas Lenguas' en sobremesa, que actualmente está marcando buenas audiencias. No obstante, los detalles se empezarán a revelar pronto, ya que el próximo miércoles 3 de septiembre se vivirá la presentación de 'Directo al grano' en el FesTVal de Vitoria.