Primeras palabras de Kiko Jiménez en 'Fiesta' tras la infidelidad de Sofía Suescun

El silencio de Kiko Jiménez ha llegado a su fin este fin de semana en 'Fiesta'. Durante varios días, tanto él como Sofía Suescun habían evitado pronunciarse sobre los rumores de infidelidad que han marcado su relación. Sin embargo, ahora, Kiko Jiménez se ha sincerado por primera vez ante las cámaras.

Su reacción no dejaba lugar a dudas, ya que con gesto serio y visiblemente afectado, reconocía: "Estoy dolido y me siento humillado". Con estas palabras admitía no solo el impacto que le habría causado la deslealtad de Sofía Suescun, sino también la presión de que la situación se conociera públicamente.

De hecho, según relataba Marisa Martín Blázquez también en el plató de 'Fiesta', lo que más le habría hecho daño no sería el engaño en sí, sino la exposición mediática. "Lo que me cuentan es que a Kiko lo que le ha sentado mal no es la infidelidad, es el hecho de que se haya hecho público", ha explicado la colaboradora.

| Mediaset

En su intervención, Kiko Jiménez también apuntaba directamente a Juan Faro, el culturista gallego con el que se vincula a Sofía Suescun. Sin rodeos, le reprochaba su comportamiento y le acusaba de sacar partido del escándalo: "Juan, eres un oportunista".

El aludido, lejos de guardar silencio, volvía a intervenir desde el mismo plató de 'Fiesta' que se ha convertido en su escaparate mediático habitual. Juan Faro respondía a las duras palabras de Kiko Jiménez con un mensaje de decepción y defensa propia: "Dudo mucho que ellos hablen mal de mí porque no tienen por qué. Si me ha llamado oportunista me decepcionaría como ser humano y como hombre porque si se siente dolido y humillado es cosa de él".

Recordamos que, según explicaron en 'Tardear', el primer encuentro entre ambos se produjo en mayo en la casa de Juan Faro, precisamente mientras Kiko Jiménez trabajaba en 'Fiesta'. "Es importante porque dejaban la tele puesta, porque uno puede sentirse mal y tener una indisposición y presentarse antes en casa", revelaba Luis Pliego. "A mí lo que me consta es que Sofía Suescun quería algo más y fue Juan Faro el que le frenó. Le dijo que él es un alma libre y que solo le podía dar lo que tenían", añadía.