Audiencias: Telecinco se hunde y cae a mínimo con 'Agárrate al sillón' y 'Fiesta'

Nuevo sábado horrible para Telecinco, que se hunde en audiencias a tan solo dos décimas de Cuatro en el día. En prime time, la película "Top Gun: Maverick" pincha con un 6,4% y 475.000 seguidores. El liderazgo de la noche es una vez más para 'Atrapa un millón', que sube cuatro décimas a un correcto 10,6% y 845.000 seguidores.

La segunda opción de la noche es para la película "Cualquiera menos tu" con un 9,6% y 772.000 seguidores en La 1, después de la subida de 'Informe Semanal' (9,2% y 700.000) por los incendios. 'laSexta Xplica' baja y se conforma con un 5,5% y 350.000 espectadores. En cuanto a 'El Blockbuster: La emboscada', sube a un 6,2% y 484.000 televidentes en Cuatro. Finalmente, 'Pasa sin llamar' baja a un 1,9% y 150.000 en La 2, después de la reposición de 'Al cielo con ella' (2,4% y 199.000).

| Atresmedia

'Fiesta' con Terelu Campos se conforma con la tercera opción de su franja en audiencias con un 8,3% de cuota, siendo lo más visto del día en Telecinco. En sobremesa lidera 'Multicine 1: El marido equivocado' con un estupendo 12,2% y 960.000 fieles desde Antena 3. Justo después, el liderazgo salta a 'Sesión de Tarde: La leyenda de Tarzán', en La 1, con un estupendo 11,4% y 791.000 seguidores. Además, la primera etapa de La Vuelta es lo más visto de La 2 con un 4,4% de share.

'Viaje al centro de la tele' lidera en audiencias durante la franja matinal de La 1, alcanzando un 13,3% de share. No tiene la misma suerte 'Agárrate al sillón', que se hunde con sus reposiciones en Telecinco con un 4,7%, 3,4% y 3,7% de cuota. Lleva también a un dato desastroso a Informativos Telecinco 15h, que marca un 5,5%.

'La Ruleta de la Suerte' arrasa en audiencias con un 20,1% y 1,3M de espectadores. Además, Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día, duplicando la media de la cadena, con un gran 22,9% y 1.795.000 seguidores.

A nivel diario, Antena 3 lidera en audiencias el sábado 23 de agosto con un 11,1%. La 1 es segunda con un estupendo 10,2% de cuota. Telecinco es tercera con gran distancia al obtener un 6,4%, a tan solo dos décimas de Cuatro, que se queda con un 6,2%.

Este sábado, más de 21,5 millones de espectadores únicos vieron la televisión, lo que supone más del 45% del total de la población en España. La media de consumo fue de 2,1 horas por espectador.