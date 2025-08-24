Valeria Mazza se va de la lengua y filtra la fecha de 'Bailando con las estrellas'

Telecinco ya ha puesto en marcha la maquinaria para el regreso de 'Bailando con las estrellas'. La modelo Valeria Mazza repite por segundo año como presentadora junto a Jesús Vázquez. De hecho, de forma sorpresiva, la argentina ha sido la encargada de confirmar la fecha de estreno.

En declaraciones a la revista ¡Hola!, Valeria Mazza ha confirmado que 'Bailando con las estrellas' regresará el 13 de septiembre. Por lo tanto, el talent show mantiene la noche del sábado como escaparate principal de su segunda temporada.

Recordamos que, recientemente, Telecinco ha estrenado una nueva promoción en la que Jesús Vázquez y Valeria Mazza invitan al público a sumergirse en el espectáculo. Con tono solemne, la argentina afirma: "Jesús, es hora de que las estrellas bailen. Les propongo un viaje al centro del escenario, al centro de todas las miradas". El presentador recoge el testigo con una frase que marca la filosofía del concurso: "Aquí son más importantes las leyes del ritmo que las leyes de la física".

| Mediaset

'Bailando con las estrellas' volverá a contar con la experiencia de Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez como piezas clave del jurado. A ellos se suman dos rostros conocidos: Pelayo Díaz e Inmaculada Casal, que ocuparán los asientos de Boris Izaguirre y Antonia Dell’Atte.

Además, el regreso de 'Bailando con las Estrellas' llega con una combinación explosiva de perfiles: desde veteranos del entretenimiento hasta nuevas caras del universo influencer. La primera en estar en boca de todos desde hace meses fue Bárbara Rey, pero fue Pepe Navarro quien confirmó su propia participación, junto a también la de la vedette. A partir de ahí, los nombres han ido apareciendo en cascada, como el de Anabel Pantoja, según recogió 'Ni que fuéramos tentáculos'.

Por otro lado, varios medios ya dan por hecho el fichaje de otros concursantes. 'Bailando con las Estrellas' contará con varios cantantes relacionados, además, con 'Operación Triunfo', como Manu Tenorio, Jorge González o Nerea Rodríguez. A ellos se suman los actores Blanca Romero, Nona Sobo ('Entrevías') o Iago García ('Acacias 38' y 'Amar en tiempos revueltos').

También formarán parte del casting Matías Roure, el camarero argentino de 'First Dates' o la humorista Sara Escudero. Así como la influencer Tania Medina, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'. Y, finalmente, Aless Gibaja, influencer y rostro de realities como 'GH VIP'.