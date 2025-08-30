Telecinco pone fecha al regreso de 'De Viernes', con una importante novedad

Después del parón veraniego, Telecinco recupera uno de sus formatos más polémicos: 'De Viernes'. El espacio conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona ya tiene día de regreso: el 5 de septiembre a las 22:00h, como la cadena ha empezado a anunciar en sus promos.

La próxima etapa del programa llegará con cambios en lo estético, ya que el logotipo se actualiza y se ha podido ver en el spot que anticipa la vuelta del formato. La intención sería refrescar su imagen sin alterar la esencia de 'De Viernes': entrevistas y debate sobre los personajes más destacados del mundo del corazón.

Aunque Telecinco guarda silencio sobre los contenidos del primer programa, las filtraciones no se han hecho esperar. Recientemente se ha revelado que Nacho Duato será invitado de 'De Viernes', donde hará un repaso a su trayectoria personal y profesional. El propio coreógrafo confirmó al citado medio que también se referirá a su relación actual con Miguel Bosé.

Pero el gran movimiento lo protagonizaría un rostro muy conocido por los espectadores: Lydia Lozano. La periodista desembarcará como colaboradora fija, lo que supondría su vuelta a la primera línea televisiva dos años después del final de Sálvame. Una maniobra que, de confirmarse, reforzaría la apuesta de Mediaset por darle mayor músculo al prime time de los viernes.

La periodista se unirá al equipo de colaboradores de 'De Viernes' integrado por el momento por Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Montero, Antonio Rossi y Patricia Pérez. Se desconoce si habrá alguna baja en el elenco, aunque en los últimos meses ya hubo varios movimientos de sillas entre Montero y Pérez.

Recordamos que 'De Viernes' cerró su segunda temporada con cifras más que positivas. El espacio emitió más de 50 entregas —incluidos los especiales dedicados a Julián Muñoz y Bárbara Rey— y firmó una media del 12% de share y 900.000 espectadores, mejorando en casi un punto (+8%) los registros obtenidos en su primera temporada (11,2%). En total, más de 24,7 millones de personas han sintonizado con el programa en algún momento a lo largo de este curso.