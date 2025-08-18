Jarro de agua fría para Ferit tras la última decisión de Seyran en 'Una nueva vida'
Seyran tiene claro su futuro sin Ferit en 'Una nueva vida' tras conocer que será padre.
Ferit no ha podido soportar que Seyran pasara la noche acompañada de sus nuevas compañeras de la universidad en 'Una nueva vida'. El protagonista se ha presentado en su casa dispuesto a armar un escándalo en el último episodio de la serie turca. Nada más encontrarse con ella, le ha exigido que lo acompañara, dejando claro que no iba a permitir que su mujer se divirtiera con desconocidos.
"Lo quieras o no, sigues siendo mi esposa", le ha espetado Ferit a Seyran en 'Una nueva vida'. Cansada de su actitud, la joven le ha recriminado que nunca comprendiera nada y que la persiguiera constantemente. Ha defendido con firmeza a sus amigas, recordándole que por primera vez había encontrado personas que la apoyaban sin esperar nada a cambio.
Sin embargo, Ferit ha insinuado que esas amistades escondían segundas intenciones. La discusión ha ido subiendo de intensidad hasta que Seyran le ha lanzado en cara que él había dejado embarazada a otra mujer mientras seguía casado con ella. Incapaz de controlar los nervios, Ferit ha gritado en 'Una nueva vida' que no pensaba permanecer allí "ni un minuto más".
En plena tensión, Seyran ha sufrido un ataque de ansiedad. Aunque Ferit ha intentado auxiliarla, ella le ha exigido que la soltara. Sus amigas han intervenido de inmediato, pidiéndole a él que se marchara y le diera un respiro: "No necesita un hospital, necesita calma".
Al final, Ferit se ha visto obligado a retirarse en 'Una nueva vida'. Por su parte, Seyran dejaba claro que quería quedarse con sus compañeras y que no pensaba dar marcha atrás en su decisión. Un hecho que marca un antes y un después en la relación de la pareja, que está más rota que nunca.
En audiencias, este domingo 17 de agosto, la serie turca 'Una nueva vida' ha sido tercera con un buen 10,7% y 834.000 seguidores en prime time. La ficción protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu congregó 2.070.000 espectadores únicos a lo largo de su emisión en Antena 3.
