El subdirector de 'No somos nadie' desvela nuevos detalles y señala a Lydia Lozano

El lunes 1 de septiembre vuelven los colaboradores más polémicos de la televisión a Ten y Canal Quickie de la mano de 'No somos nadie'. María Patiño se pone al frente de este nuevo formato, que también contará con Belén Esteban y Kiko Matamoros como colaboradores estrella. Pese a que no se conocen detalles de 'No somos nadie', su subdirector, Arnau Martínez, ha revelado algunas novedades en una entrevista en 'La tarda de Ràdio 4'.

De este modo, Arnau Martínez ha adelantado que 'No somos nadie' será "polémico": "Somos un programa sin límites, no habrá una directiva que les diga que por ahí no y si quieren opinar de una persona lo pueden decir sin problemas. Habrá reporteros que irán a por los famosos en los photocalls y no aceptaremos vetos, si no nos dejan preguntar de algo nos iremos. No queremos que venga alguien a decirnos que no podemos preguntar de ciertos temas, aquí preguntamos".

"Vuelve María Patiño después de la experiencia de 'La familia de la tele', que ya sabemos como acabó en TVE. Viene con ganas de hacer televisión como a ella le gusta, sin límites, gamberra... Una Belén Esteban también con ganas de dar guerra", añadía Arnau Martínez sobre el retorno a Ten del equipo.

| RTVE

No obstante, habrá bajas, como la de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés, que será uno de los temas del estreno: "Comenzaremos con las ausencias. ¿Cómo está la relación entre Lydia Lozano y María Patiño? ¿Han hablado? ¿Les ha felicitado Lydia Lozano por volver a la televisión? ¿Lydia Lozano coge el teléfono a sus compañeros?".

"Justo antes de esta entrevista estábamos haciendo la escaleta del lunes y comentábamos si hablaremos de la etapa de 'La familia de la tele' o no. Aún no lo hemos decidido", revelaba Arnau Martínez en 'La tarda de Ràdio 4'.

Cabe destacar que del elenco de colaboradores de 'No somos nadie' también formarán parte Marta Riesco, Alberto Guzmán, David Insua, Anna Gurguí y Carolina Sobe. Sin embargo, el equipo aún no está cerrado, según confirmaba Arnau Martínez: "Aún estamos trabajando en nuevos fichajes. Estamos en conversaciones con algunos que ya han pasado por el pisito y gente nueva".

| Canal Quickie

Respecto a los contenidos, ha revelado que volverán los favoritos de los espectadores: "Habrá muchas misiones, ya estamos trabajando en la del estreno. Y el mismo lunes anunciaremos si habrá cocina o no y como se cocina". "El lunes tendremos a un testimonio que nos hablará de una de las principales noticias del corazón de la semana", adelantaba también Arnau Martínez.

"Con 'No somos nadie' nos queremos dirigir a esos espectadores que no ven nada ahora en la tele porque no encuentra nada en la tarde o echa de menos 'Sálvame'. Aunque 'No somos nadie' no es 'Sálvame', es un programa de entretenimiento, de humor, de corazón, pero no solo eso. Somos un formato de entretenimiento, daremos voz a nuestra audiencia, habrá mucho contenido digital, nos acercaremos a los influencers...", concluía Arnau Martínez la entrevista en 'La tarda de Ràdio 4'.