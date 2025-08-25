La decisión de Ferit sobre su futuro que nadie esperaba escuchar en 'Una nueva vida'

En el último episodio de 'Una nueva vida', la familia Korhan vivió una velada que lo cambió todo. El gran protagonista fue Ferit, quien sorprendió a todos con una imagen completamente distinta. Apareció con un traje impecable, semblante serio y un aire de determinación que pocas veces había mostrado.

"Abuelo, he estado pensando en lo que me dijiste y he tomado una decisión. Quiero trabajar", confesó ante Halis en 'Una nueva vida'. Además, puntualizó que no aceptaría ventajas ni cargos ficticios: "Esta vez quiero ganármelo de verdad. Llevo tiempo dibujando y diseñando en secreto y, si lo ves adecuado, quiero demostrarlo en el departamento de diseño".

El patriarca observó los bocetos de su nieto y, aunque mostraban la inexperiencia de un aprendiz, el talento y la frescura creativa lo dejaron intrigado. Con un tono sincero y vulnerable, Ferit lanzó una petición que lo definía como nunca: "No busco tu dinero, abuelo. Solo quiero tu apoyo para poder trabajar y ganarme lo mío".

| Mediaset

Halis, todavía con reservas, le recordó su historial de abandonos en 'Una nueva vida', pero Ferit no se echó atrás: "Tenías razón, todo lo que tengo es tuyo. No quiero volver a presentarme ante ti con las manos vacías. Dame la oportunidad de ganar mi propio dinero".

Lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. Con invitados presentes, Ferit se encaró con su padre, incapaz de contener su furia en 'Una nueva vida': "¡Papá! ¿Cómo has podido mandar al chófer a echar a mi madre del coche en mitad de la noche y al borde de la carretera? Ya sabemos que no entiendes lo que es el amor ni el respeto, pero no tienes honor".

Orhan, superado por la tensión, reaccionó con una bofetada delante de todos, intentando luego justificarse: solo quería recuperar a su esposa. Pero Ferit, decidido a cortar con el pasado, lo interrumpió sin dudar: "¡Se acabó! Te vas a divorciar de mamá, ¿me oyes? La vas a dejar en paz. A partir de ahora tendrá la vida que se merece. Y yo me voy a divorciar de Seyran".

Las palabras retumbaron en la mansión como un terremoto en 'Una nueva vida', ya que nadie podía creer lo que estaba escuchando: Ferit dispuesto a separarse de Seyran. La familia comprendió en ese instante que nada volvería a ser como antes. La caída de viejas estructuras había comenzado, y con ella una etapa inédita para los Korhan.