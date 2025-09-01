Así ha sido la despedida de Terelu Campos, César Muñoz y Álex Blanquer de 'Fiesta'

La tarde de este fin de semana marcó el final de etapa para los presentadores que han conducido 'Fiesta' durante la ausencia de Emma García. César Muñoz, Álex Blanquer y Terelu Campos se despidieron de los espectadores tras varias semanas al frente del espacio de Telecinco.

La emisión, además, coincidió con el 60 cumpleaños de Terelu Campos y 'Fiesta' quiso rendirle homenaje con una sorpresa inesperada. Su hija, Alejandra Rubio, se sentó en la mesa como entrevistadora por un día para mantener una conversación con su madre.

Tras encargarse de la última sección de "Aires de fiesta", Terelu Campos tomó la palabra para cerrar su colaboración en el magacín. "Gracias a todos compañeros, gracias a la dirección del programa, a todo el equipo de redacción, de producción. Gracias por este verano tan maravilloso. Nos veremos pronto aquí en Telecinco, para empezar el próximo viernes 5 os espero a todos en 'De Viernes'", afirmó antes de dar paso a sus compañeros.

| Telecinco

Álex Blanquer fue la primera en reaccionar: "Yo no puedo con las despedidas". Después, miró a Terelu Campos para dedicarle unas palabras de complicidad: "Un placer Terelu tenerte de compañera". César Muñoz intervino a continuación: "Un placer enorme".

El broche final lo pusieron César Muñoz y Álex Blanquer, después de que se emitiera una promo anunciando la inminente vuelta de Emma García: "Todo está listo para la nueva temporada. Sí, con ella, con Emma García. Vuelve 'Fiesta', vuelve renovado, con nuevos colaboradores, sorpresas y muchas ganas de 'Fiesta' el próximo fin de semana. Vuelve Emma García, vuelve la sonrisa, vuelve la mejor 'Fiesta'", se escuchaba en la voz en off.

Entre emociones y agradecimientos, Álex Blanquer tomó la iniciativa: "No lloréis, no lloréis ha llegado el momento". La periodista quiso reconocer el trabajo de todos los que habían acompañado: "Ha sido un placer de verdad, ha sido una escuela, nos lo hemos pasado increíble. Un beso enorme, gracias por todo".

Por su parte, César Muñoz se despidió con un mensaje de complicidad: "Ha sido un verano inolvidable, a partir del sábado que viene vuelve Emma. Has sido la mejor compañera de baile que podía tener. Te llevo en el corazón. Nos vemos muy pronto, portaros mal que ya acaba el mes y eso ya no computa".

Álex Blanquer lo interrumpió con una alusión al futuro profesional de su compañero: "Que lo veréis por las tardes, yo no digo nada". Finalmente, el propio César Muñoz confirmó su próximo reto televisivo con Joaquín Prat: "El día 8, chao".