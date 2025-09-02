Mediaset confirma el retorno de Lydia Lozano y muestra su regreso a Telecinco

Ya es oficial: Lydia Lozano se incorpora al equipo de colaboradores de 'De Viernes'. Telecinco ya ha oficializado el regreso de la periodista a las pantallas tras ser vetada hace dos años con el final de 'Sálvame'. Lydia Lozano debutará este viernes 5 de septiembre coincidiendo con el arranque de la nueva temporada del exitoso formato de Telecinco conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Por lo tanto, Lydia Lozano sigue los pasos de Terelu Campos, que volvió a Telecinco de la mano de 'De Viernes', justamente tras su paso por 'Mañaneros' y 'D Corazón' en La 1. La periodista se integrará al equipo de colaboradores de 'De Viernes' integrado por la propia Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Montero, Antonio Rossi y Patricia Pérez. Se desconoce si habrá alguna baja en el elenco, aunque en los últimos meses ya hubo varios movimientos de sillas entre Montero y Pérez.

De este modo, Lydia Lozano regresa a Telecinco dos años después del final de 'Sálvame' y tras ser vetada en Mediaset. Durante dos décadas había participado como colaboradora en 'A tu lado', 'Salsa rosa', 'TNT', 'Hormigas blancas' o 'La Noria'. Así como multitud de debates de realities como 'Gran Hermano', 'Supervivientes' o 'La isla de las Tentaciones'.

Tras su salida de Telecinco y su participación en 'Sálvese quien pueda' en Netflix, dio el salto a TVE. Aterrizó como colaboradora de 'Mañaneros' y también participó en 'Baila como puedas' como concursante. Además, también estuvo en 'Ni que fuéramos' desde sus inicios hasta el salto a la fallida 'La familia de la tele'.

Lydia Lozano regresará a Telecinco por la puerta grande y ya se ha lanzado su primera promo en la que vuelve a su casa. Lo hace justo en la misma semana en la que han regresado sus compañeros de 'La familia de la tele' a Ten con 'No somos nadie'. Y es que Lydia Lozano, junto a Chelo García-Cortés, han sido las dos grandes ausencias del nuevo programa de María Patiño.