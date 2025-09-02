Logo TVeo
Logo TVeo
CA
Logo Facebook
Lydia Lozano rubia sentada en un auto rojo haciendo un gesto de celebración con el puño cerrado en la promo de De Viernes
Mediaset confirma el retorno de Lydia Lozano y muestra su regreso a Telecinco | Camara Mediaset
NOTICIAS

Mediaset confirma el retorno de Lydia Lozano y muestra su regreso a Telecinco

Lydia Lozano será colaboradora de 'De Viernes' durante su nueva temporada en Telecinco.

por

Xavi Oller

Ya es oficial: Lydia Lozano se incorpora al equipo de colaboradores de 'De Viernes'. Telecinco ya ha oficializado el regreso de la periodista a las pantallas tras ser vetada hace dos años con el final de 'Sálvame'. Lydia Lozano debutará este viernes 5 de septiembre coincidiendo con el arranque de la nueva temporada del exitoso formato de Telecinco conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Por lo tanto, Lydia Lozano sigue los pasos de Terelu Campos, que volvió a Telecinco de la mano de 'De Viernes',  justamente tras su paso por 'Mañaneros' y 'D Corazón' en La 1. La periodista se integrará al equipo de colaboradores de 'De Viernes' integrado por la propia Terelu Campos, Ángela Portero, José Antonio León, Antonio Montero, Antonio Rossi y Patricia Pérez. Se desconoce si habrá alguna baja en el elenco, aunque en los últimos meses ya hubo varios movimientos de sillas entre Montero y Pérez.

De este modo, Lydia Lozano regresa a Telecinco dos años después del final de 'Sálvame' y tras ser vetada en Mediaset.  Durante dos décadas había participado como colaboradora en 'A tu lado', 'Salsa rosa', 'TNT', 'Hormigas blancas' o 'La Noria'. Así como multitud de debates de realities como 'Gran Hermano', 'Supervivientes' o 'La isla de las Tentaciones'.

Tras su salida de Telecinco y su participación en 'Sálvese quien pueda' en Netflix, dio el salto a TVE. Aterrizó como colaboradora de 'Mañaneros' y también participó en 'Baila como puedas' como concursante.  Además, también estuvo en 'Ni que fuéramos' desde sus inicios hasta el salto a la fallida 'La familia de la tele'.

Lydia Lozano regresará a Telecinco por la puerta grande y ya se ha lanzado su primera promo en la que vuelve a su casa. Lo hace justo en la misma semana en la que han regresado sus compañeros de 'La familia de la tele' a Ten con 'No somos nadie'. Y es que Lydia Lozano, junto a Chelo García-Cortés, han sido las dos grandes ausencias del nuevo programa de María Patiño.

➡️ Telecinco ➡️ Noticias

Más noticias: