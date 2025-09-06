Montoya se rompe como nunca al revelar en 'De Viernes' que intentó quitarse la vida

José Carlos Montoya reapareció en 'De Viernes' tras varios meses de ausencia y lo hizo de la forma más inesperada: relatando uno de los momentos más oscuros de su vida. Convertido en fenómeno viral tras su paso por 'La isla de las tentaciones', se consolidó como rostro mediático con su participación en 'Supervivientes'. Sin embargo, aquella exposición pública terminó pasándole factura a Montoya.

Tal y como él mismo contó, después del último programa sintió que había tocado fondo: "Cuando regresé de 'Supervivientes' yo ya no estaba bien, esa noche en la gala yo no era yo. Cuando llegué al hotel después del programa estaba desesperado. No entendía nada, no sabía qué hacer con mi vida, no encontraba salida ni sentido a nada".

"Este tiempo ha sido un punto de inflexión, han sido seis meses en los que no ha habido tiempo de parar o tranquilizarme. Yo estaba trabajando, era una persona normal y de un día para otro cambió todo. A mí de la tele lo que más me gusta es que es un medio estupendo para transmitir, pero yo soy fan de la salud, he rechazado ofertas que no están en los escritos porque para mí lo más importante es la salud, todo no vale", explicaba Montoya en 'De Viernes'.

| Mediaset

Uno de los pasajes más impactantes de su testimonio tuvo lugar al recordar unas vacaciones familiares: "Me llevé a mis padres de vacaciones y mientras ellos estaban allí en la playa, y me da vergüenza decirlo, me asomé al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida porque nada tenía sentido. Mi padre sabía que yo no estaba bien y se vino de la playa en ese momento porque decía que no se sentía tranquilo".

"Estos meses han sido muy duros escuchando dimes y diretes, se han hecho comentarios muy feos sobre mí y yo no he matado ni a una mosca. Los concursos, el éxito y las audiencias están muy bien, pero eso no es la vida", añadía el joven.

En su intervención en 'De Viernes', también quiso desmontar rumores relacionados con su vida sentimental y con la supuesta influencia de su familia en su relación con Anita: "Quiero dejar claro que mi familia a mí no me condiciona para nada. Yo, aunque tenía a toda España diciéndome que no volviera con Anita, estaba enamorado de ella. Y me daba golpes con la misma piedra, pero os aseguro que mis padres a mí nunca me han dicho lo que tengo o debo que hacer".