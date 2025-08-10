Audiencias: Telecinco se hunde a mínimo con 'El Gran Show' al mediodía y el cine

Telecinco se hunde en audiencias este sábado 9 de agosto con su tercer mínimo histórico. Uno de sus primeros problemas ha sido la noche con 'El Cuarto Pasajero', que ha sido cuarta opción de su franja con un 5,9% de cuota y 410.000. El liderazgo en audiencias ha sido para la película "El Aparcacoches" en 10,9% y 760.000 por la mínima ante 'Atrapa un Millón' con un 10,8% con 747.000 fieles.

'laSexta Xplica' baja un 1,5 puntos con un 6,5% y 327.000 espectadores en la segunda cadena de Atresmedia. En cuanto a 'El Blockbuster: Ajuste de Cuentas', consigue un estupendo 6,5% y 452.000 televidentes en Cuatro. Finalmente, 'Pasa sin llamar' marca un flojo 1,8% y 125.000 en La 2, después de la reposición de 'Al cielo con ella' (2,5% y 178.000).

'Fiesta' cae a un 8,1%de cuota y 568.000 fieles, pese a ser lo más visto del día en Telecinco.

| Mediaset

'Viaje al centro de la tele' lidera en audiencias durante la franja matinal de La 1, alcanzando un 13,5% de share. Justo después, 'D Corazón' se conforma con un 8,1% y 568.000 fieles. Supera a 'El Gran Show', que sustituye a 'Socialité' hundiéndose con un 4,6%.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiencias con un gran 21,1% y 1.324.000 seguidores. Justo antes, Karlos Arguiñano también lidera. Además, Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día, casi duplicando la media de la cadena, con un gran 22% y 1.716.000 seguidores.

A nivel diario, Antena 3 lidera con distancia en audiencias el sábado 2 de agosto con un 10,9%: gana en la sobremesa y prime time. La 1 con un 10,7% consigue superar a Telecinco, que se hunde un 6,6%. Cuatro con un 6,2% gana con distancia a laSexta, que se queda en un buen 5% este sábado.

Más de 22,1 millones de espectadores conectaron en algún momento con la televisión. De este modo, el 44,9% de la población vio la televisión en plenas vacaciones. Además, hubo 124 minutos de media por espectador.