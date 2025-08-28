La noticia que recibe Alejandro Albarracín da un giro de 180º a 'Sueños de Libertad'

Pelayo, personaje de Alejandro Albarracín, recibe una noticia que lo cambia todo. Este viernes 29 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Cristina empezó a notar algo preocupante en don Pedro, mientras Luz presionó a don Pedro para que dijera toda la verdad. Irene intentó acercarse a Digna, pero ella no estuvo dispuesta a perdonar. María cambió de opinión respecto a la idea de adoptar un niño.

Marta, cada vez más inquieta por el paradero de Fina, y Carmen descubrieron que no estaba en París. Gabriel se enfrentó a una negociación mucho más difícil de lo esperado, mientras Digna encaró a don Pedro en un tenso cara a cara. Marta no pensó detenerse hasta encontrar a Fina, y Pelayo temió las consecuencias.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Don Pedro, desesperado, intenta retener a Digna, mientras Luz toma una decisión que sacude a la directiva. La demanda divide a la empresa y complica las negociaciones de Gabriel. Gaspar revela sus intenciones de vender la cantina y Andrés quiere tomar las riendas del conflicto con los trabajadores.

Gema, cansada de su trabajo en la tienda, quiere cambiar de aires. Carmen y Claudia temen lo peor sobre el paradero de Fina y, Marta, afectada por la marcha, deja a Pelayo y Vaca esperando. Sin embargo, Pelayo, personaje de Alejandro Albarracín, recibe una noticia que lo cambia todo.