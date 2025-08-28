Audiencias: '¿Algo que declarar?' baja ante el liderazgo de 'El peliculón'

'¿Algo que declarar?' baja en audiencias cuatro décimas a un escueto 7,9% y 411.000 espectadores en La 1. El liderazgo para la noche es para 'El Peliculón: El juego de las llaves' en Antena 3 con un correcto 10,7% y 615.000 fieles. En Telecinco, 'Cine 5 estrellas: El último objetivo' es segunda opción de su franja con un flojo 9,2% y 506.000 seguidores.

'Viajeros Cuatro' sigue sin destacar con un justo 5% y 326.000. Finalmente, la cuarta semana de la serie turca 'Imperio' pincha con un 2,4% y tan solo 128.000 espectadores en laSexta.

'First Dates' lidera de su franja con subida con un 11,4% y 1.032.000 seguidores desde Telecinco. La reposición de 'El Hormiguero' se queda cerca con un 9,8% y 907.000. Por su parte, 'Viaje al centro de la tele' no destaca en audiencias en La 1 con un 8,1% y 756.000 y un 9,5% y 806.000 televidentes en su segunda entrega. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' se mantienen en un 5,2% y una media de 480.000 espectadores.

'Mañaneros 360' lidera desde La 1

| Antena 3

'Malas Lenguas' se mantiene en audiencias en la sobremesa de La 1 con un 9,2% y 769.000, mientras el segundo tramo sube a un 8,6% y 562.000 y en La 2 firma un 3,8% y 247.000. 'Y ahora Sonsoles' baja en la tarde a un escueto 9,4% y 670.000 espectadores en Antena 3. 'El Diario de Jorge' se mantiene con Cristina Lasvignes con un 8,5% y 566.000 seguidores, mientras 'Tardear' consigue máximo mensual con un 9,6% y 764.000 espectadores: termina superando el 11%. La Vuelta destaca con un 6,5% y 494.000 en la tarde de La 2.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 13,4% y 1.149.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 14,2% y 980.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un 11,4% y 848.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' baja en audiencias a un 7,9% de cuota y 588.000 telespectadores. 'Pasapalabra' sigue líder sin rival consiguiendo un estratosférico 20,9% junto a 1.525.000 en Antena 3. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se mantiene en un 9,2% y 692.000.

| RTVE

'La Hora de La 1' lidera en audiencias con un gran 16,6% y 268.000, ante el estupendo 'Mañaneros 360' con un 14,4% y 443.000. 'Aruser@s' sube día tras día y colidera su franja desde laSexta con un 15,4% y 318.000. 'La Mirada Crítica' (11,3% y 222.000) baja en audiencias en Telecinco, al igual que 'Vamos a ver' (10,6% y 298.000). Por su parte, 'Espejo Público' cae a un 9,4% y 233.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21% de cuota y 1.452.000 en Antena 3.

Antena 3 es líder del miércoles en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del miércoles 27 de agosto con un estupendo 12,7%. La 1 con un 10,7% es segunda opción por encima de Telecinco, que marca un 9,2%. Por su parte, laSexta con un 5,7% supera a Cuatro, que cierra la lista con un 4,5%.

Este miércoles, más de 23 millones de espectadores vieron la televisión, lo que supone más del 49% del total de la población. El consumo obtuvo una media por espectador de más de 2,2 horas.