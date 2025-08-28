Logo TVeo
Pablo Chiapella de cabello oscuro y rizado sonríe frente a un fondo colorido con letras rosas y azules en ¿Algo que declarar?
Audiencias: '¿Algo que declarar?' baja ante el liderazgo de 'El peliculón' | Camara RTVE
AUDIENCIAS

Audiencias: '¿Algo que declarar?' baja ante el liderazgo de 'El peliculón'

'Agárrate al sillón' sigue flojo en audiencias ante 'Pasapalabra' en la tarde.

por

Xavi Oller

'¿Algo que declarar?' baja en audiencias cuatro décimas a un escueto 7,9% y 411.000 espectadores en La 1.  El liderazgo para la noche es para 'El Peliculón: El juego de las llaves' en Antena 3 con un correcto 10,7% y  615.000 fieles. En Telecinco, 'Cine 5 estrellas: El último objetivo' es segunda opción de su franja con un flojo 9,2% y 506.000 seguidores.

'Viajeros Cuatro' sigue sin destacar con un justo 5% y 326.000. Finalmente, la cuarta semana de la serie turca 'Imperio' pincha con un 2,4%  y tan solo 128.000 espectadores en laSexta.

'First Dates' lidera de su franja con subida con un 11,4%  y 1.032.000 seguidores desde Telecinco. La reposición de 'El Hormiguero' se queda cerca con un 9,8% y 907.000. Por su parte, 'Viaje al centro de la tele' no destaca en audiencias en La 1 con un 8,1% y 756.000 y un 9,5% y 806.000 televidentes en su segunda entrega. Las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' se mantienen en un 5,2% y una media de 480.000 espectadores.

'Mañaneros 360' lidera desde La 1

Roberto Leal está sentado frente a una pantalla azul con el logo de un programa de concursos.
'Pasapalabra' sigue líder sin rival desde Antena 3 | Antena 3

'Malas Lenguas' se mantiene en audiencias en la sobremesa de La 1 con un 9,2% y 769.000, mientras el segundo tramo sube a un 8,6% y 562.000 y en La 2 firma un 3,8% y 247.000. 'Y ahora Sonsoles' baja en la tarde a un escueto 9,4% y 670.000 espectadores en Antena 3.  'El Diario de Jorge' se mantiene con Cristina Lasvignes con un 8,5% y 566.000 seguidores, mientras 'Tardear' consigue máximo mensual con un 9,6% y 764.000 espectadores: termina superando el 11%. La Vuelta destaca con un 6,5% y 494.000 en la tarde de La 2.

En la sobremesa,  'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un estupendo 13,4%  y 1.149.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera con un fantástico 14,2%  y 980.000. Justo antes, 'Valle Salvaje' lidera con un 11,4% y 848.000 fieles desde La 1.

'Agárrate al sillón' baja en audiencias a un 7,9% de cuota y 588.000 telespectadores. 'Pasapalabra' sigue líder sin rival consiguiendo un estratosférico 20,9% junto a 1.525.000 en Antena 3. Por su parte, 'Aquí la Tierra' se mantiene en un 9,2% y 692.000.

Javier Ruiz con traje oscuro y camisa clara hablando frente a un fondo arquitectónico en Mañaneros.
'Mañaneros 360' lidera desde La 1 | RTVE

'La Hora de La 1' lidera en audiencias con un gran 16,6% y 268.000, ante el estupendo 'Mañaneros 360' con un 14,4% y 443.000. 'Aruser@s' sube día tras día y colidera su franja desde laSexta con un 15,4% y 318.000. 'La Mirada Crítica' (11,3% y 222.000) baja en audiencias en Telecinco, al igual que 'Vamos a ver' (10,6% y 298.000). Por su parte, 'Espejo Público' cae a un 9,4% y 233.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 21% de cuota y 1.452.000 en Antena 3.

Antena 3 es líder del miércoles en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del miércoles 27 de agosto con un estupendo 12,7%.  La 1 con un 10,7% es segunda opción por encima de Telecinco, que marca un 9,2%. Por su parte, laSexta con un 5,7% supera a Cuatro, que cierra la lista con un 4,5%.

Este miércoles, más de 23 millones de espectadores vieron la televisión, lo que supone más del 49% del total de la población. El consumo obtuvo una media por espectador de más de 2,2 horas.

