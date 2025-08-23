Así ha sido la inesperada marcha de Alba Brunet de 'Sueños de Libertad'

'Sueños de libertad' se ha enfrentado a un nuevo capítulo de incertidumbre tras la inesperada partida de Fina, personaje de Alba Brunet, y uno de los más emblemáticos. Lejos de la tranquilidad que muchos esperaban tras la muerte de Santiago, su ausencia ha desatado un verdadero drama entre los habitantes y los espectadores.

Fina, personaje de Alba Brunet, tomó la decisión de abandonar Toledo después de verse obligada a apuñalar a Santiago, un delincuente que se había convertido en una amenaza. La presión de Pelayo, que la amenazó con delatarla si no partía hacia Buenos Aires, resultó determinante para su marcha. En el capítulo de 'Sueños de Libertad' emitido este viernes, el personaje se despidió de su familia y amigos sin revelar su destino, dejando un vacío que se hará sentir.

Su despedida también tuvo un momento íntimo con Marta en 'Sueños de Libertad'. "Sabes que daría mi vida por ti, ¿verdad?", le confesó Fina la noche antes de partir. La respuesta de Marta, cargada de afecto, fue contundente: "Lo que quiero es que la compartas conmigo". Lo que ambas no sabían era que sería la última vez que estarían juntas en la ficción.

| Atresmedia

El futuro de Fina en 'Sueños de Libertad' dependerá de la planificación de los guionistas. Su ausencia se prolongará, en parte porque Alba Brunet, la actriz que interpreta al personaje, acaba de ser madre. De hecho, ha compartido esta misma semana una imagen junto a su recién nacido.

Aunque su marcha deja un hueco importante en 'Sueños de libertad', no se trata de una despedida definitiva. Alba Brunet regresará más adelante, y todo apunta a que su reaparición podría producirse a lo largo de 2026. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial sobre la fecha exacta.

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.