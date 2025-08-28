La notícia que rep Alejandro Albarracín dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'
Pelai, personatge d'Alejandro Albarracín a 'Sueños de Libertad', rep una notícia que ho canvia tot
Pelayo, personatge d'Alejandro Albarracín, rep una gran notícia que ho canvia tot. Aquest divendres 29 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Cristina va començar a notar alguna cosa preocupant en el senyor Pedro, mentre la Luz va pressionar el senyor Pedro perquè digués tota la veritat. La Irene va intentar apropar-se a la Digna, però ella no va estar disposada a perdonar. La María va canviar d'opinió respecte a la idea d'adoptar un nen.
La Marta, cada cop més inquieta pel parador de la Fina, i la Carmen van descobrir que no era a París. El Gabriel es va enfrontar a una negociació molt més difícil del que esperava, mentre la Digna va encarar el senyor Pedro en un tens cara a cara. La Marta no va pensar aturar-se fins a trobar la Fina, i el Pelayo va témer les conseqüències.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de divendres de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad',el senyor Pedro, desesperat, intenta retenir la Digna, mentre la Luz pren una decisió que sacseja la directiva. La demanda divideix l'empresa i complica les negociacions del Gabriel. El Gaspar revela les seves intencions de vendre la cantina i l'Andrés vol agafar les regnes del conflicte amb els treballadors.
La Gema, cansada de la seva feina a la botiga, vol canviar d'aires. La Carmen i la Claudia temen el pitjor sobre el parador de la Fina i la Marta, afectada per la marxa, deixa el Pelayo i el Vaca esperant. Tanmateix, el Pelayo, personatge d'Alejandro Albarracín, rep una gran notícia que ho canvia tot.
