Telecinco apuesta por Cristina Lasvignes para '¡Vaya Fama!' con Fran Ramírez

Telecinco ya tiene presentadores para el relevo de 'Socialité' en el fin de semana. Más de un mes después del final del programa presentado por María Verdoy y Antonio Santana, la cadena vuelve a apostar por la franja del mediodía en el fin de semana. Desde este sábado 6 de septiembre, '¡Vaya Fama!' narrará la última hora de los famosos con un tono ácido, irreverente y divertido

Producido por Cuarzo Producciones ('Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones'), el formato analizará las noticias de mayor impacto en el mundo del corazón con exclusivas, reportajes, investigaciones y conexiones en directo. Así como los ‘momentazos’ que protagonizarán en el plató su equipo de colaboradores y reporteros. Todo esto con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez al frente de '¡Vaya Fama!'.

De este modo, Cristina Lasvignes, al frente de 'El Diario de Verano' desde el pasado 21 de julio, continuará ligada a Telecinco. Se pone poniéndose al frente de este nuevo formato ahora en el fin de semana. Recordamos que la favorita inicialmente era Carmen Alcayde, pero finalmente Mediaset ha decidido seguir apostando por Cristina Lasvignes en su elenco de presentadores.

| Mediaset

Lo hará junto al comunicador, reportero y guionista Fran Ramírez, que afronta ahora su primer proyecto como presentador en la televisión nacional tras su paso por Aragón Televisión. Ha conducido el espacio de reportajes 'Aragón es Ohio' y 'Agujero de gusano', dedicado a la ciencia en clave distendida. Además, ha sido reportero y redactor de formatos como 'Cazamariposas' en Dinivity. También ha trabajado en radio, con distintas secciones y programas de humor en Onda Cero y Aragón Radio, y es uno de los autores de la web satírica Errado de Aragón.

Con '¡Vaya Fama!', Telecinco intentará ganar terreno en una franja dominada por 'La Ruleta de la Suerte' tras las malas audiencias de 'Socialité'. Durante los últimos meses, además, 'D Corazón' había conseguido también superar al anterior formato, que se movía alrededor del 7% de cuota. De hecho, desde su cancelación, el programa de Anne Igartiburu ha conseguido hasta superar el doble dígito, ganando terreno en la mañana del fin de semana.