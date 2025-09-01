Audiencias: '¡Allá Tú!' se despide con máximo, pero no puede contra el cine de La 1

'¡Allá Tú!' sube en audiencias a máximo de temporada en su despedida en Telecinco en 9% y 532.000 espectadores. El liderazgo de la noche es para 'La película de la semana: Sombras del Pasado' con un buen 10,3% y 1.038.000 seguidores en La 1. Por su parte, la serie turca 'Una nueva vida' es segunda opción cerca con un 10,3% y 862.000 seguidores en Antena 3.

En laSexta, la película "Mision Imposible: Sentencia Mortal" funciona en audiencias con un estupendo 8,4% y 737.000 seguidores. Por su parte, la reposición de 'Cuarto Milenio' se conforma con un correcto 5,1% y 479.000. Finalmente, 'Versión Española' sube a un 3% y 278.000 en La 2.

'Fiesta' baja en audiencias, siendo tercera opción en su franja con un pobre 8,8% y 757.000 seguidores en Telecinco. El liderazgo en la sobremesa es para el Multicine con un 13% de cuota y 1.165.000 telespectadores. Por su parte, Aquí la Tierra' se mantiene en un 9,1% y 772.000 espectadores en la última hora de la tarde de La 1. Además, La Vuelta sube en La 1 a un 10,3% y 923.000.

| RTVE

En la mañana, Cuatro es segunda opción gracias a 'Volando Voy' (7% y 9,4%) y 'Viajeros Cuatro' (9,2% y 9,5%). En cambio, en Telecinco, las reposiciones de 'Got Talent' no funcionan con un 6,7% y 341.000 telespectadores, dejando a Informativos Telecinco en un 6,3%. Por su parte, 'D Corazón' sube a un buen 9,5% y 570.000 fieles en La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el mediodía en audiencias con distancia con un 16,2% y 1.249.000 desde Antena 3. La primera edición de Antena 3 Noticias es el informativo más visto del día con 1.727.000 seguidores junto a un 19,7% de share.

Antena 3 lidera el domingo en audiencias

Antena 3 consigue el liderazgo en audiencias del domingo 31 de agosto con un 10,6% de share. La 1 es segunda con un 9%, mientras Telecinco se conforma con la tercera posición con un pobre 7,6%. Cuatro con un 6,3% consigue superar a laSexta, que cierra la lista con un 5,9%.

Este domingo, el 53,6% de la población conectó en algún momento con alguna cadena. La media de consumo por espectador es de 2,5 horas, es decir, 152 minutos por persona.