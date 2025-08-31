Dani Tatay recibe la mejor de las noticias tras lo ocurrido en 'Sueños de Libertad'

Andrés, personaje de Dani Tatay, vuelve con esperanzas tras su encuentro con un trabajador. Este lunes 1 de septiembre, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Don Pedro, muy desesperado, intentó retener a Digna, mientras Luz tomó una decisión que sacudió a la directiva. La demanda dividió a la empresa y complicó las negociaciones de Gabriel. Gaspar reveló sus intenciones de vender la cantina y Andrés quiso tomar las riendas del conflicto con los trabajadores.

Gema, cansada de su trabajo en la tienda, quiso cambiar de aires. Carmen y Claudia temieron lo peor sobre el paradero de Fina y, Marta, afectada por la marcha, dejó a Pelayo y Vaca esperando. Sin embargo, Pelayo recibió una noticia que lo cambió todo.

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del lunes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Gema ve una oportunidad la compra de la cantina, cansada de su trabajo en la tienda. Andrés, personaje de Dani Tatay, vuelve con esperanzas tras su encuentro con un trabajador. Gabriel y María chocan ante la posibilidad de firmar acuerdo con los demandantes, pero Gabriel mueve ficha y la prensa se hace eco del escándalo.

Carmen y Claudia reciben una carta de Fina y Ángela se presenta en casa de los De la Reina con un propósito claro. Don Pedro chantajea a Digna para que no le abandone, aunque ella está decidida a acabar su relación. Digna es incapaz de contarle la verdad a Gema, mientras Irene confiesa a Cristina su arrepentimiento por lo que hizo a Joaquín.