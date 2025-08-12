Rafa Castaño sorprende con sus palabras sobre el premio de 'Pasapalabra' y Hacienda

Rafa Castaño vuelve a ser uno de los protagonistas de la televisión como concursante de 'Agárrate al sillón'. El que fuese uno de los míticos concursantes de 'Pasapalabra' en Telecinco y ganador en la etapa de Antena 3, forma parte cada tarde del concurso presentado por Eugeni Alemany. Lo hace tras haberse llevado en marzo de 2023 el bote de 2.272.000 euros del concurso estrella de la televisión.

Durante estos más de dos años, Rafa Castaño ha abandonado la televisión y no hemos sabido nada de él. Ahora, tras su regreso a 'Agárrate al sillón', ha revelado que hizo con el premio: "Me ha venido bien para tomarme unos años sabáticos y no estar preocupado por el dinero. Es verdad que he hecho cursos de inteligencia artificial y me he dedicado a estudiar y a formarme".

"No he tenido grandes gastos. Y en Madrid ganando el bote no te da para una casa, pero me he podido permitir un alquiler un poquito más alto. Eso ha sido una suerte, porque viviendo en Madrid, pues es complicado", añadía, en una entrevista a Hoy.

Además, también se ha mojado al ser preguntado si le "dolió" los impuestos que tuvo que pagar a Hacienda: "Para nada. Primero, yo ya sabía que mi premio no era el oficial, sino que era el neto. Y segundo, siempre digo que sin los servicios públicos no estaría aquí. A mí la sanidad y educación pública me han ayudado".

"Siempre lanzo el mensaje de que yo vivo bien y creo que hay que contribuir, porque nos viene bien a todos. Últimamente se vive como si la sociedad no existiera y como si cada uno fuera un poco como si esto fuera 'El juego del calamar'. Y es al revés, creo que el mensaje tiene que ser distinto, y yo siempre seré alguien que defienda el contribuir cuando me toca", concluía Rafa Castaño.

Cabe destacar que, en audiencias, 'Agárrate al sillón' sigue muy lejos de 'Pasapalabra'. El concurso en el que participa Rafa Castaño, este lunes, se quedó en un 9,3% y 665.000 seguidores. Por su parte, 'Pasapalabra' arrasó con un gran 19,5% junto a 1.377.000 telespectadores en Antena 3.