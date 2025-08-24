'Fiesta' da un giro inesperado a su equipo de presentadores y asciende a Terelu Campos

Lo que parecía un simple ajuste de escaleta en 'Fiesta' acabó transformándose en un cambio de poder dentro del programa. La reubicación de la sección de Terelu Campos adelantó su presencia en la tarde. Sin embargo, también la consolidó como la verdadera conductora de gran parte del espacio.

El bloque nostálgico de Terelu Campos, 'Aires de fiesta', se emitió entre las 16h y las 17:15h, adelantándose teniendo en cuenta que antes se emitía a las 19:30h. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, tras recordar a Marisol, la hija de María Teresa Campos no abandonó la mesa. En lugar de ceder el testigo, entrevistó en solitario a Makoke después de la cancelación de su boda,un contenido habitualmente de los otros presentadores.

A esa hora, César Muñoz y Àlex Blanquer apenas habían aparecido en 'Fiesta'. Lo hicieron de forma testimonial al inicio de la emisión, durante dos minutos, y no regresaron hasta casi las 19h. En ese tiempo, tres de las cinco horas de duración de 'Fiesta' quedaron bajo el mando exclusivo de Terelu Campos.

| Telecinco

Pasadas las seis, la también colaboradora de 'De Viernes' seguía en el puesto central. Fue ella quien moderó el corrillo de la tarde, donde se abordaron varios temas de actualidad de la crónica social. No fue hasta las 18:45h cuando César Muñoz y Àlex Blanquer irrumpieron en plató para introducir el siguiente tema: el triángulo formado por Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Juan Faro.

El hecho de que los presentadores titulares quedaran relegados durante tres horas hace saltar las alarmas sobre la dirección que tomará 'Fiesta'. No obstante, el adelanto de la sección de Terelu Campos obedeció al intento de revitalizar los discretos datos de audiencia del programa. Un movimiento que tampoco ayudó, ya que 'Fiesta' fue tercera opción de su franja con un pobre 8,3% de cuota y 593.000 espectadores.

Igualmente, cabe destacar que el regreso de Emma García a 'Fiesta' está a la vuelta de la esquina. Previsiblemente la presentadora regresará a su puesto durante la primera semana de septiembre. Aún es una incógnita que ocurrirá con la sección de Terelu Campos y si se mantendrá en emisión durante la temporada.