Telecinco asciende a Santi Acosta con un inesperado nuevo proyecto en prime time

Telecinco vuelve a confiar en Santi Acosta para liderar uno de sus grandes estrenos de otoño. A tan solo una semana del estreno de la nueva temporada, sale a la luz un nuevo proyecto de la mano de Mandarina. La factoría encargada de 'De Viernes' o 'En boca de todos' suma un nuevo formato que será una de las grandes apuestas de Telecinco para su prime time.

Según ha revelado Poco Pasa TV, Telecinco prepara junto a Mandarina para su prime time 'El precio de...', dirigido por Santi Acosta. Será un nuevo espacio que mezclará el tono retrospectivo de 'Hormigas Blancas' con la mirada documental de 'Paparazzi', el proyecto que el periodista desarrolló en su día para Movistar Plus+. La idea de Mediaset es clara: recuperar grandes momentos de la prensa del corazón y analizar cuánto valieron y qué repercusión tuvieron en su momento.

Para ello, las entregas de 'El precio de...' contarán con dos bloques bien diferenciados. En la primera parte se ofrecerá un relato documental con voces de periodistas, paparazzi y rostros ligados a aquellas historias. La segunda parte se trasladará al plató, donde colaboradores habituales debatirán sobre lo visto previamente.

| Mediaset

A diferencia de otros proyectos de Telecinco, según el medio citado, 'El precio de...' nace con un presupuesto más ajustado. Su ubicación prevista en la parrilla es la noche de los miércoles, una noche en el que la cadena lleva meses sin conseguir resultados competitivos. Por lo tanto, Santi Acosta sumará un segundo prime time a la semana, teniendo en cuenta también su papel al frente de 'De Viernes'.

De este modo, 'El precio de...' se suma a la apuesta de contenidos de Telecinco, que busca dar la vuelta a la situación de prime time tras un verano marcado por datos muy flojos. La gran apuesta será 'Supervivientes All Stars' en la noche del martes, jueves y domingos y 'Bailando con las estrellas' los sábados. En el terreno de la ficción, Telecinco apostará por 'La agencia', cuya ubicación sería el lunes, si 'El precio de...' finalmente se ubica los miércoles.