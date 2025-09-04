Marta Riesco saca a la luz el proyecto nunca visto de Rocío Flores en Telecinco

El anuncio del regreso de Rocío Flores a Telecinco en 'De Viernes' ha desatado todo tipo de reacciones. Su vuelta a la televisión, tras casi tres años de ausencia y un veto que parecía definitivo, ha sido analizada con lupa en 'No somos nadie', donde Marta Riesco no se ha mordido la lengua.

"Nos preguntamos, ¿por qué ahora? ¿A qué se debe? ¿De qué va a hablar y cómo han sido las negociaciones?", se cuestionaba María Patiño al inicio del debate. Marta Riesco, por su parte, interpretó el movimiento como un cambio de rumbo evidente en la cadena: "Qué fuerte. Bueno le han quitado el veto que tenían a toda esa trama y esta es la penúltima que quedaba, queda el último y obviamente ella estaba deseando volver a televisión".

Marta Riesco recordó que durante años fue muy cercana a la hija de Antonio David Flores: "Bueno sí, uno que no lo sabíais los demás pero sí. Es verdad que compartí mucho con ella, formaba parte de lo que era una familia para mí". Sin embargo, cuando se le pidió definirla, no dudó en calificarla de "fría, interesada y no tan tonta como creen".

| Canal Quickie

Sobre la posibilidad de que Rocío Flores haga referencia a ella en 'De Viernes', Marta Riesco fue contundente: "Hombre yo soy la más vetada de todos entonces... A ella le gustaría yo creo, pero parece ser que a Mediaset la más dañina soy yo porque soy la única de la que no se puede hablar todavía".

"Me gustaría que contara todo a lo que no me respondió, me parece que todo el mundo tiene derecho a hablar. Yo di mi versión, pero me guardé muchos detalles y si que me gustaría cuál es su opinión y por qué me odiaba tanto y cuál fue el mal que yo le hice", añadía.

La colaboradora atribuye este regreso, además, al papel que podría desempeñar Rocío Flores en 'Supervivientes All Stars': "Intuyo que irá a defenderla, pero no creo que sea los jueves, irá los domingos", apuntó María Patiño. Marta Riesco, preguntada sobre motivos económicos, lo negó: "No, para nada, me consta que tiene unas condiciones económicas muy buenas, no sé si el resto de la familia, pero ella vive muy bien, no vuelve por problemas económicos, vuelve porque le gusta la televisión y la necesita por ego".

| Canal Quickie

Para Marta Riesco, todo apunta a que este movimiento es solo el principio: "Antonio David Flores también terminará sentándose". La exreportera denunció además lo que considera una incoherencia por parte de Mediaset: "Es una situación fuerte porque pienso si en ese grupo de esa trama éramos personas odiadas por defender una postura que para España no era la correcta me parece increíble que ahora de repente todos ellos vuelvan ahí salvo la que les defendió a ellos que fui yo".

"Yo he tenido en mi poder un dossier con una presentación de lo que era el contra documental de Rocío Carrasco que era contar la historia de Rocío Flores y Antonio David de cómo lo vivieron ellos. Ese dossier lo tuvo Unicorn Content y la productora se lo consultó a la cadena para ver como se llevaba a cabo, y en ese momento Mediaset dijo que ese contra documental no se iba a hacer y derivó en el despido de Antonio David. Ahora yo me pregunto si este portoncito que se abre en 'De Viernes' terminará con ese contra documental que ya estaba escrito", ha explicado.

"El dossier se dividía en capítulos y se iba a rebatir cada capítulo que Rocío Carrasco había narrado en el documental. En un principio querían que yo me involucrara y ya se habían reunido con Unicorn Content que había dado el OK y se quedó en fase pausa cuando la cadena, asustados por todo lo que pasó, dijeron 'el contra documental se hará, pero no ahora, hay que dejar pasar un tiempo'. Se guardó ese dossier, lo que me pregunto es si ese tiempo ya pasó", revelaba