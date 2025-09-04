Telecinco anuncia los detalles de '¡Vaya Fama!' y revela su lista de colaboradores

La parrilla de Telecinco suma este fin de semana un estreno cargado de ironía y humor afilado con '¡Vaya fama!'. El programa, de la mano de Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), se estrenará el sábado 6 de septiembre a las 13:15h con la promesa de poner a cada celebrity "en el lugar que se merecen".

Más que un magacín al uso, el espacio se define como una mirada irreverente a la vida de los famosos. Su comportamiento público y privado tendrá consecuencias: sus actitudes determinarán la posición que ocupen en el peculiar "Escaparate de la Fama". Este será un ranking visual que servirá como columna vertebral del programa.

Los encargados de dar ritmo y orden a este espectáculo serán Cristina Lasvignes ('El Diario de Verano') y el comunicador y guionista Fran Ramírez. Ambos estarán acompañados por un amplio plantel de colaboradores con experiencia en la prensa rosa y la televisión. Formarán parte Makoke, Carmen Borrego, Antonio Montero, Almudena del Pozo, Alejandra Rubio, Suso, Gema Fernández, Tino Torrubiano, Diego Reinares y Marta Peñate.

| Mediaset

'¡Vaya fama!' se emitirá en directo cada sábado y domingo, con un set donde las noticias de sociedad se mezclarán con exclusivas, conexiones y reportajes, siempre con un punto de ironía.

Entre los ingredientes más originales de '¡Vaya fama!' se encuentran dos propuestas muy llamativas. La primera son Los Famosetes, figuras en miniatura fabricadas en resina 3D que representan a los principales protagonistas del papel couché. Estas réplicas no solo decorarán el escaparate del plató, sino que podrán ser entregadas a los propios famosos y servir como herramienta de interacción.

Dentro del plató de '¡Vaya fama!' habrá un elemento que marcará la diferencia: la mesa principal. Cuando se ilumine, el espectador sabrá que está a punto de revelarse una exclusiva, una noticia de última hora o un acontecimiento inesperado.

Además de la crónica social local, el programa tendrá un pie en Honduras. '¡Vaya fama!' contará con la periodista Raquel Muñoz Campoy como enviada especial a los Cayos Cochinos, desde donde narrará la última hora de 'Supervivientes All Stars'.