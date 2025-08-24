Terelu Campos paraliza 'Fiesta' tras el accidente de un miembro del equipo en directo

Telecinco volvió a alterar este fin de semana el esquema habitual de 'Fiesta'. La cadena apostó por iniciar la emisión dominical con la sección "Aires de fiesta", que tradicionalmente se reservaba para el tramo final. De esta forma, el espacio conducido por Terelu Campos ocupó la franja de 16:00h a 17:30h, con un comienzo cargado de anécdotas.

Nada más empezar, César Muñoz y Álex Blanquer presentaron el menú televisivo del día de 'Fiesta'. Minutos después, irrumpió en escena Terelu Campos, que sorprendió al público al aparecer con pantuflas en lugar de tacones. Un cambio con el que recordó la famosa aparición de Carmen Sevilla en El Telecupón.

"Pero Terelu que tienes los tacones aquí", le señaló Àlex Blanquer al ver la escena. La respuesta de la presentadora de 'Fiesta' no tardó en llegar: "Ahh que me los habíais escondido vosotros". Terelu Campos explicó después el guiño: "Esto es un guiño a la gran artista de la que vamos a hablar hoy en "Aires de fiesta", vamos a recordar a una de las artistas más queridas de nuestro país, Carmen Sevilla. Vamos a repasar su vida, su carrera y su triste pérdida hace dos años marcada por la discreción y también la polémica por el destino de sus cenizas".

| Mediaset

El inicio, sin embargo, no estuvo exento de sobresaltos, ya que, tras la cabecera, varios colaboradores entraron en plató y un miembro del equipo se apresuró a retirar las zapatillas de Terelu Campos. En esa carrera terminó resbalando con la alfombra y cayó en directo. Terelu Campos reaccionó al instante: "Estamos en directo, no te mates porque no merece la pena compañera".

Enseguida, Belinda Washington se levantó para asistir a la trabajadora, que pudo abandonar el estudio sin mayores problemas. Lejos de quedarse en un mal rato, la propia Terelu Campos se encargó de quitarle hierro al asunto con una frase que marcó el arranque del programa. "Dicen que los programas que empiezan así funcionan luego mucho, espero que ustedes digan esto va a ser hoy una yincana, pues más o menos", decía con humor.