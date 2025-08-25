Anita Williams estalla contra 'Fiesta' y lo emitido sobre sus palabras sobre Montoya

La tensión entre los concursantes de 'Supervivientes' y los programas de Telecinco sigue creciendo. Después de que Kiko Jiménez denunciara públicamente sentirse engañado por 'Fiesta', ahora es Anita Williams quien ha puesto el grito en el cielo contra el espacio de fin de semana.

A raíz de la reaparición pública de Montoya en un concierto, 'Fiesta' emitió un extracto de la conversación que mantuvo con Anita William. La joven fue tajante al hablar de su expareja: "Ya he pasado a otro plano, o sea Montoya para mí se queda en el pasado. No quiero saber nada de él, igual que él no quiere saber nada de mí, creo que es pasado y contra antes se olvide de mí y yo de él es lo mejor que nos puede pasar a los dos".

"Estoy en otra onda, contra antes lo supere mejor para mí y para mi salud mental, como a él le encanta decir esa palabra. No es el único que ha estado mal estos meses, solo que a mí no me hace falta victimizarme ante el mundo. Está mal porque tiene mucho ego, es lo que le duele", añadió. "Lo que tendría que hacer es centrarse en la gente que lo quiere y no en la que lo odia", sentenció.

| Mediaset

Además, apuntó que no duda de que Montoya volverá pronto a un plató: "Es que dice que no ha salido de su casa y que está fatal, pero lo han visto en Málaga, en Elche, en Alicante, en Benalmádena, ha salido de su casa y se lo ha pasado bien. Al final somos personajes públicos y la gente sabe que lo hemos dejado y me llegan todo tipo de informaciones, otra cosa es que las diga o no, porque a mí me da igual. Eso es lo que quiero que haga su vida, que esté bien y que se recupere pronto".

Lo que parecía una entrevista sin mayor trascendencia terminó con un enfrentamiento abierto con 'Fiesta'. Tras la emisión, Anita Williams utilizó sus redes sociales para desmarcarse del programa y lanzar un duro reproche: "No pienso coger el teléfono a ningún coordinador, ni a ningún periodista, ni a ningún colaborador de TV más porque de 10 o 20 minutos de llamada cogéis lo que os da la gana y tergiversáis todo".

"El programa que quiera saber de mí que me llame y en directo no se malinterpreta nada porque sale de mi boca y no podéis cortar a vuestro gusto", sentenció.