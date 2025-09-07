La noticia más dura de Bahar que cae como jarro de agua fría en 'Renacer'

Antena 3 emite este lunes 8 de septiembre, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Bahar se sinceró con Evren y le confesó que de verdad le quería. Además, le pidió matrimonio para demostrarle que no tenía dudas y ambos se fundieron en un beso para celebrar su amor. Asimismo, Evren confesó que Timur le había arrebatado el puesto de médico jefe por un chantaje y decidió contarlo en ese momento porque Timur había intentado meter en problemas a su hermano Cem.

Bahar descubrió que estaba embarazada y se lo confesó a su amiga Çagla, y ambas se quedaron en shock. Por su parte, Evren se emocionó muchísimo al descubrir que iba a ser padre. Sin embargo, Bahar sintió que no era el momento, ya que no podía renunciar a su vida otra vez.

| Atresmedia

'Renacer' cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el reparto.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Aziz está decepcionado con su madre porque se ha sentido apartado con el compromiso entre ella y Evren. Además, le cuesta asimilar que su madre se vaya a casar con otro hombre. Timur está muy deprimido tras enterarse de que Bahar está embarazada y le confiesa la noticia a Efsun, quien se queda muy sorprendida.

Los seres queridos de Evren y Bahar celebran con ellos su pedida de mano, pero la situación es algo tensa y la llegada de Efsun termina de estropearlo todo. Finalmente, Bahar y Evren reciben la peor noticia posible acerca de su embarazo.