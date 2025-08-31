Audiencias: Telecinco sigue en mínimos el sábado con 'Fiesta' y 'Got Talent'

La 1 recupera el liderazgo en audiencias del prime time con la película "Los Niños de Winton", que marca un 11,1% y 922.000, mientras 'Informe Semanal' (9,6% y 797.000) sube. Deja a 'Atrapa un millón' en segunda posición desde Antena 3 con un 9,6% y 785.000 seguidores. Por su parte, el cine de Telecinco, con "El Mediador", se conforma con un escueto 7,2% y 419.000 espectadores. En el access prime time, la cadena pincha con 'First Dates', que se conforma con un flojo 6,6% y 560.000.

Por su parte, 'laSexta Xplica' baja y se conforma con un escueto 4,6% y 304.000 espectadores. En cuanto a 'El Blockbuster: Snake Eyes', baja a un pobre 4,9% y 374.000 televidentes en Cuatro. Finalmente, 'Pasa sin llamar' baja a un 2% y 133.000 en el late night de La 2, después de la floja reposición de 'Al cielo con ella' (1,9% y 163.000).

| Atresmedia

'Fiesta' con Terelu Campos se conforma con la segunda opción de su franja en audiencias con un 8,3% de cuota y 612.000, aunque es lo más visto del día en Telecinco. El liderazgo con distancia de tarde es para el cine de La 1 con "Princesas de Leyenda" (10,9% con 893.000 y 11,6% con 842.000) y 'Cine de Barrio' (12% y 806.000). Por su parte, La Vuelta consigue un buen 7,1% y 578.000 en La 2.

'D Corazón' da la sorpresa y sube a un estupendo 11,1% y 612.000 televidentes en La 1. Sin embargo, 'Got Talent' pincha en la franja matinal de Telecinco con un 6,2%, justo antes de Informativos Telecinco (7%).

'La Ruleta de la Suerte' arrasa en audiencias con un 19,2% y 1.205.000 de espectadores. Justo antes, Karlos Arguiñano también lidera con un buen 11,9% y 499.000. Además, Antena 3 Noticias 1 es lo más visto del día, duplicando la media de la cadena, con un gran 20,8% y 1.615.000 seguidores.

A nivel diario, La 1 lidera en audiencias el sábado 30 de agosto con un 10,9%. Antena 3 es segunda con un estupendo 9,7% de cuota. Telecinco es tercera con gran distancia al obtener un 6,8%, seguida de Cuatro, que se queda con un 5,9%, por encima de laSexta (4,5%).

Este sá bado, cerca de 23 millones de espectadores únicos vieron la televisión en el día, lo que se traduce en casi la mitad de la población en España. Se alcanzaron las 2,2 horas de media de consumo por espectador.