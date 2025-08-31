Audiències: Telecinco continua en mínims el dissabte amb 'Fiesta' i 'Got Talent'
'Atrapa un Milió' baixa a la segona opció en audiències en prime time davant el lideratge del cinema de La 1
La 1 recupera el lideratge en audiències del prime time amb la pel·lícula "Els Nens de Winton", que marca un 11,1% i 922.000, mentre 'Informe Semanal' (9,6% i 797.000) puja. Deixa 'Atrapa un millón' en segona posició des d'Antena 3 amb un 9,6% i 785.000 seguidors. Per la seva banda, el cinema de Telecinco, amb "El Mediador", es conforma amb un escàs 7,2% i 419.000 espectadors. En l'access prime time, la cadena punxa amb 'First Dates', que es conforma amb un fluix 6,6% i 560.000.
Per la seva banda, 'laSexta Xplica' baixa i es conforma amb un escàs 4,6% i 304.000 espectadors. Pel que fa a 'El Blockbuster: Snake Eyes', baixa a un pobre 4,9% i 374.000 televidents a Cuatro. Finalment, 'Pasa sin llamar' baixa a un 2% i 133.000 en el late night de La 2, després de la fluixa reposició de 'Al cielo con ella' (1,9% i 163.000).
'Fiesta' amb Terelu Campos es conforma amb la segona opció de la seva franja en audiències amb un 8,3% de quota i 612.000, tot i que és el més vist del dia a Telecinco. El lideratge amb distància de tarda és per al cinema de La 1 amb "Princeses de Llegenda" (10,9% amb 893.000 i 11,6% amb 842.000) i 'Cine de Barri' (12% i 806.000). Per la seva banda, La Vuelta aconsegueix un bon 7,1% i 578.000 a La 2.
'D Corazón' dona la sorpresa i puja a un excel·lent 11,1% i 612.000 televidents a La 1. Tanmateix, 'Got Talent' punxa en la franja matinal de Telecinco amb un 6,2%, just abans d'Informatius Telecinco (7%).
'La Ruleta de la Suerte' arrasa en audiències amb un 19,2% i 1.205.000 d'espectadors. Just abans, Karlos Arguiñano també lidera amb un bon 11,9% i 499.000. A més, Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia, duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 20,8% i 1.615.000 seguidors.
A nivell diari, La 1 lidera en audiències el dissabte 30 d'agost amb un 10,9%. Antena 3 és segona amb un excel·lent 9,7% de quota.Telecinco és tercera amb gran distància en obtenir un 6,8%, seguida de Cuatro, que es queda amb un 5,9%, per sobre de laSexta (4,5%).
Aquest dissabte, prop de 23 milions d'espectadors únics van veure la televisió en el dia, cosa que es tradueix en gairebé la meitat de la població a Espanya. Es van assolir les 2,2 hores de mitjana de consum per espectador.
