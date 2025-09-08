Ana Rosa Quintana torna a Telecinco carregant contra Pedro Sánchez: 'Molt franca i madura'
Ana Rosa Quintana inaugura la temporada a Telecinco amb un editorial demolidor contra Pedro Sánchez
El retorn d'Ana Rosa Quintana a Telecinco aquest dilluns 8 de setembre no ha estat un simple inici televisiu. La presentadora va tornar a posar-se al capdavant de 'El programa de Ana Rosa' i ho va fer amb un discurs carregat de retrets cap a Pedro Sánchez, president del Govern.
Ana Rosa Quintana va obrir l'espai amb un paral·lelisme esportiu i polític que va donar el to de la seva intervenció: "Alcaraz torna a ser número u després de guanyar l'US Open i Pedro Sánchez continua a Moncloa. El Govern reprèn una legislatura consumida com el rostre del president. Pensava que tornaria relaxada, perquè només ha sortit del palau de La Mareta per posar un minut a les cendres de l'Espanya cremada i, després, assegurar a RTVE que li encanta concedir entrevistes després de 14 mesos sense concedir-ne cap."
"Vaig pensar que vindria descansada perquè estava tranquil·la, amb 40 escortes, el litoral tancat i envoltada de la seva família.Però no hi ha pau per als cansats, encara que Sánchez recordi el jove reflex que lluïa al retrovisor del Peugeot en què viatjava amb tres imputats. L'aspecte lluent de Sánchez formava part d'un conte en què ha passat de mirar-se al mirall de Blancaneus a reflectir una realitat demacrada", afegia.
La presentadora va continuar qüestionant també la capacitat del president per liderar el país: "Sánchez demana un pacte d'Estat per a una Espanya que no sap gestionar, només congestionar. Si la cara és el mirall de la legislatura, Sánchez ha venut la seva ànima a Puigdemont."
"Sánchez ha quedat atrapat en un país de les meravelles en què som la locomotora d'Europa, però els trens de la qual arribaran tard durant tres anys. Un país en què els jutges fan política perquè imputen els seus familiars. Perquè funcioni l'Estat de Dret hi ha d'haver Estat", afegia.
A la part final del seu editorial, la periodista es va referir als socis parlamentaris del Govern i a la corrupció: "Els seus socis s'han convertit en un miratge i la corrupció seu a la seva taula. Per molt menys va anomenar indecent a Rajoy. I, faltant al respecte a milions d'espanyols, diu que no convoca eleccions perquè les perdria"
El tancament va arribar amb una frase que va resumir tot el to de la seva intervenció i va marcar l'inici de la temporada televisiva. "Un president molt franc, i molt madur. Menys rebequeries, i més paperetes", va concloure Ana Rosa Quintana el seu editorial a Telecinco.
Més notícies: