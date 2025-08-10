Audiències: Telecinco s'enfonsa a mínims amb 'El Gran Show' al migdia i el cinema
El cinema de La 1 aconsegueix liderar en audiències per la mínima davant d'Atrapa un millón
Telecinco s'enfonsa en audiències aquest dissabte 9 d'agost amb el seu tercer mínim històric. Un dels seus principals problemes ha estat la nit amb 'El Cuarto Pasajero', que ha estat la quarta opció de la seva franja amb un 5,9% de quota i 410.000. El lideratge en audiències ha estat per a la pel·lícula "El Aparcacoches" amb un 10,9% i 760.000 per la mínima davant d''Atrapa un Milió' amb un 10,8% i 747.000 fidels.
'laSexta Xplica' baixa 1,5 punts amb un 6,5% i 327.000 espectadors a la segona cadena d'Atresmedia. Pel que fa a 'El Blockbuster: Ajuste de Cuentas', aconsegueix un excel·lent 6,5% i 452.000 televidents a Cuatro. Finalment, 'Pasa sin llamar' marca un fluix 1,8% i 125.000 a La 2, després de la reposició de 'Al cielo con ella' (2,5% i 178.000).
'Fiesta' cau a un 8,1%de quota i 568.000 fidels, tot i ser el més vist del dia a Telecinco.
'Viatge al centre de la tele' lidera en audiències durant la franja matinal de La 1, assolint un 13,5% de share. Just després, 'D Corazón' es conforma amb un 8,1% i 568.000 fidels. Supera 'El Gran Show', que substitueix 'Socialité' enfonsant-se amb un 4,6%.
'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb un gran 21,1% i 1.324.000 seguidors. Just abans, Karlos Arguiñano també lidera. A més, Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia, gairebé duplicant la mitjana de la cadena, amb un gran 22% i 1.716.000 seguidors.
A nivell diari, Antena 3 lidera amb distància en audiències el dissabte 2 d'agost amb un 10,9%: guanya a la sobretaula i prime time. La 1 amb un 10,7% aconsegueix superar Telecinco, que s'enfonsa amb un 6,6%. Cuatro amb un 6,2% guanya amb distància a laSexta, que es queda en un bon 5% aquest dissabte.
Més de 22,1 milions d'espectadors van connectar en algun moment amb la televisió. D'aquesta manera, el 44,9% de la població va veure la televisió en plenes vacances. A més, hi va haver 124 minuts de mitjana per espectador.
